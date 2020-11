Die Gebühren für unser Schließfach bei der Sparkasse verdoppeln sich. Eine Begründung dafür gab es nicht. Ich finde das unverschämt. Jahrelang gab es keine Preisanpassung, warum jetzt gleich eine so hohe?

Das fragt unser Leser Peter B. (Name der Redaktion bekannt) aus Ehmen.

Die Antwort recherchierte Markus Kutscher.

Peter B. und seine Frau sind seit rund 40 Jahren treue Sparkasssen-Kunden. In der Filiale in Ehmen (Mörser Straße) hat das Ehepaar ein Schließfach für seine Wertsachen gemietet. Die Miete betrug lange Zeit 36 Euro pro Jahr. Ab dem 1. Januar 2021 soll das Schließfach 75 Euro kosten. Auf den Monat umgerechnet bedeutet das eine Erhöhung von 3 auf 6,25 Euro. „Das ist eine Preissteigerung von 108,3 Prozent“, rechnet Peter B. vor. Eine mehr als doppelt so hohe Miete zu verlangen, empfindet der Ehmer als „Sauerei“. Zumal damit keine Leistungsverbesserung verbunden sei.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg leide genau wie andere Banken unter der anhaltenden Niedrigzinsphase, meint Peter B. „Die Institute versuchen, die fehlenden Zinserträge unter anderem durch höhere Gebühren auszugleichen“, so seine Vermutung.

Alle Schrankfächer in Wolfsburg und Gifhorn betroffen

Ende Oktober informierte die Sparkasse ihre Schließfach-Kunden über die anstehende Preisänderung zum 1. Januar. „Von der Preisanpassung sind alle Schrankfächer in unserem Geschäftsgebiet der Stadt Wolfsburg und des Landkreises Gifhorn betroffen – nicht nur die Filiale in Ehmen“, sagt Edwin Nanko aus der Kommunikationsabteilung der Sparkasse. Im Geschäftsgebiet flächendeckend Schrankfächer anzubieten, sei eine wertige und kostenintensive Dienstleistung, die hohe Sicherheitsstandards erfordere und immer seltener angeboten werde, erläutert Nanko.

Letzte Erhöhung vor sechs Jahren

„Um unseren Kundinnen und Kunden diesen Service anbieten zu können, führen wir zum Beispiel laufend technische Maßnahmen, bauliche Veränderungen oder interne Schulungen durch, um das jeweils aktuelle Sicherheitsniveau zu erhöhen. Die dafür anfallenden Kosten geben wir im Interesse der Preisstabilität nicht kontinuierlich an unsere Schrankfachmieter weiter.“ Nachdem die letzte Preisanpassung inzwischen sechs Jahre zurückliege, sei nun der Zeitpunkt für eine Preisangleichung gekommen. Im Vergleich zu Mitbewerbern, die diese Dienstleistung überhaupt noch anbieten, sehe die Sparkasse die künftige Preisstruktur für diesen stark nachgefragten Service als moderat an, so Nanko.

Sieben verschiedene Schließfachgrößen

Die Sparkasse sei mit ihren Kunden im Gespräch, um rechtzeitig vor der Preisanpassung gemeinsam den Bedarf zu überprüfen. „Wir bieten unsere Schrankfächer in insgesamt sieben Größen an. Alle sind von der Preisanpassung betroffen, mit zunehmendem Fachvolumen reduziert sich die Preisveränderung leicht“, erläutert der Sparkassensprecher. In Ehmen ist die Grundfläche aller Schließfächer etwa so groß wie ein DIN-A4-Blatt, die Höhe beträgt 6, 7,5, 9,5, 14, 18, 25 oder 31 Zentimeter. Das größte Schließfach kostet ab dem 1. Januar 280 Euro im Jahr (bisher 156 Euro). Nichtkunden zahlen übrigens den doppelten Preis. Wir werden in den sauren Apfel beißen und künftig 75 statt 36 Euro bezahlen“, sagt Peter B. „Aber dreist finde ich das schon.“