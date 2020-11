Kurzsicht, Nachsicht, Gleitsicht - Weil-Sicht. Der Ministerpräsident hat seinen Blick jetzt auf uns als Aufpasser gerichtet. Wenn uns was komisch vorkommt bei anderen sollen wir uns melden. Wegen der Masken und der Abstände und so. Ist aber wie eine Menge anderes wieder nur halbherzig, finde ich.

Handel auf, Gastro zu. Friseure auf, Kosmetiker zu und so weiter. Und jetzt die Zögerlichkeit bei der Kontrolle. Bayerns Markus Söder hat sogar eine schwungvolle Rolle rückwärts gemacht mit seinem Wunsch nach gegenseitiger Aufpasserei. So wird das nie was. Das Reich der Mitte macht uns es doch vor. Scanner, Code und App am Handgelenk oder sonstwo, Corona-Tests zum Abwinken, der staatliche Blick in den geheimsten Winkel, das Virus in Schach, ein 10-Jahres-Hoch in der Wirtschaft! Vorschlag: Wir setzen da noch einen drauf. Mit implantiertem Chip und so. Ein Allzeithoch in der Wirtschaft wird der Lohn sein. So wird es gemacht. Also was ist jetzt?