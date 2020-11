Die im Zeitraum vom 20. November bis 11. Dezember geplante Laubsammlung über Sammelfahrzeuge der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) in verschiedenen Ortsteilen findet wegen der Corona-Pandemie nicht statt.

Wolfsburg: Laubannahme an Sammelfahrzeugen findet nicht statt

Die im Zeitraum vom 20. November bis 11. Dezember geplante Laubsammlung über Sammelfahrzeuge der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) in verschiedenen Ortsteilen findet wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Somit verlieren die im Entsorgungsplaner 2020 veröffentlichten Termine ihre Gültigkeit, wie die Stadt mitteilt. Durch die verschärften Arbeitsschutzauflagen aufgrund der Corona-Pandemie könne die WAS momentan keine zusätzlichen Fahrzeugbesatzungen für diese nicht zur Regelabfuhr gehörende Sonderleistung zusammenstellen.

Im Entsorgungszentrum Wolfsburg wird Herbstlaub angenommen

Nicht davon betroffen ist die gebührenfreie Selbstanlieferung von Laubabfällen zur Kompostierungsanlage im Entsorgungszentrum Wolfsburg, Weyhäuser Weg 3. Dort wird loses Herbstlaub noch bis

2. Dezember gebührenfrei angenommen, wenn es über die Hauptwaage angeliefert wird. Nach dem 2. Dezember ist die Selbstanlieferung von Laub wieder gebührenpflichtig. Auf dem Grün- und Strauchschnittannahmeplatz ist die Entsorgung immer gebührenpflichtig.

Änderungen in der Abfallentsorgung aufgrund der Corona-Pandemie werden immer aktuell unter www.was-wolfsburg.de veröffentlicht.

red