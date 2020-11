Bildungsdezernentin Iris Bothe und Timo Kaupert, Geschäftsführer der WVG, freuen sich über die zusätzlichen Busse in der Schülerbeförderung.

Corona: Entlastungsfahrten im Schülerverkehr in Wolfsburg

Um die Besetzung der Busse im Schülerverkehr zu senken, die Schülerströme besser zu lenken und so zur allgemeinen Reduktion des Ansteckungsrisikos im Rahmen der Pandemieprävention beizutragen, werden ab dem 9. November Entlastungsfahrten eingeführt, wie die Stadt mitteilt.

Aufgrund fehlender Kapazitäten bei den Busunternehmen sei es bisher nicht gelungen, zusätzliche Busse für die Schülerbeförderung in Wolfsburg anzumieten. Nun zeigten die intensiven Gespräche, die Stadträtin Iris Bothe mit dem Geschäftsführer der WVG Timo Kaupert geführt hat, einen Erfolg. Es konnten nun doch von der WVG zusätzliche Busse für Entlastungsfahrten gewonnen werden.

Bedingt durch den Lockdown und die verstärkte Arbeit im Homeoffice seien Kapazitäten bei den Busunternehmen frei geworden, die nun zumindest bis Ende 2020 für den Schülerverkehr genutzt werden könnten. Damit könne in gewissem Rahmen die Schülerzahl je Fahrt gesenkt werden.

Für eine vollständige Entlastung wäre allerdings eine Verdoppelung der für den Schülerverkehr genutzten Busse notwendig.

Welche Buslinien werden verstärkt?

Die Verstärkung erfolgt insbesondere auf den Fahrten, auf denen die Besetzung nach der Analyse der WVG am höchsten ist. Es werden jeweils morgens (Abfahrt der Fahrten etwa zwischen 6.45 Uhr und 8 Uhr) und mittags (Abfahrt der Fahrten etwa zwischen 13 Uhr und 14 Uhr) je sechs zusätzliche Busse eingesetzt, die vorrangig die Fahrten auf den Linien 201, 202, 204, 216 und 218 verstärken. Neben diesen Bussen wird seit Anfang September die Fahrt der Linie 204 um 7.04 Uhr ab Haltestelle „Windberg“ verstärkt. Diese Verstärkerfahrt wird weiterhin angeboten.

In den zusätzlich eingesetzten Bussen ist eine Barzahlung nicht möglich

Die zusätzlichen Busse werden immer zwei Minuten vor der regulären Fahrt an den Haltestellen abfahren. Bei manchen Fahrten werden sie nicht an der ersten Haltestelle eingesetzt, sondern erst im Verlauf der regulären Fahrt, um die Fahrgäste so gut wie möglich auf beide Busse verteilen zu können.

In den zusätzlich eingesetzten Bussen ist eine Barzahlung nicht möglich. Aus diesem Grund werden ausschließlich Mitfahrende mit Zeitkarten oder SSZK befördert. Die Busse verfügen allerdings über den auch auf den regulären Linien eingesetzten Standard und sind auch für mobilitätseingeschränkte Personen nutzbar.

Die WVG und die Stadt Wolfsburg beobachten die weitere Entwicklung nun ganz genau. „Es wird fortlaufend analysiert, welche Routen besonders stark frequentiert werden und welche Maßnahmen ergriffen werden können“, erläutert Timo Kaupert, Geschäftsführer der WVG.

Die Fahrpläne der Verstärkerfahrten werden auf der Homepage der WVG eingestellt: www.wvg.de

