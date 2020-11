Laufexperte gibt Tipps für Einsteiger

Es gibt nicht allzu viele sportliche Möglichkeiten, um sich gegen den Corona-Blues zu wehren, wenn Fitnessstudios geschlossen sind, Mannschaftssport nicht erlaubt ist. Eine, die geblieben ist, ist das Joggen. Zum Start unserer Serie „Joggen für Anfänger“ sprachen wir mit Lauftrainer Uwe Günterberg vom VfL Wolfsburg, worauf Laufanfänger achten sollten. Den allerschwierigsten Schritt nimmt man dabei gleich zu Beginn: den zur Tür hinaus.

Was benötigt man als Einsteiger?

Erst einmal braucht man die Eigenmotivation. Das ist im Moment noch einmal wichtiger in einer Zeit, in der man nur alleine oder zu zweit laufen darf.

Wie bekommt man die?

Die Eigenmotivation kann auf unterschiedliche Weise kommen: Ein Aspekt ist, dass ich mich draußen bewegen möchte, damit ich an der frischen Luft bin und Abwehrstoffe aufbaue. Im Moment ist das Wetter auch noch relativ gut. Jetzt ist der letzte Zeitpunkt vor der kalten Jahreszeit, um noch anzufangen. Wenn das Wetter noch schlechter wird, dann wird auch der innere Schweinehund immer größer.

Gibt es einen Trick, wie der innere Schweinehund zu überlisten ist?

Es ist wichtig, feste Zeiten für das Laufen zu haben. Am Anfang reichen zwei feste Termine in der Woche aus, die ich mir blocke und an denen ich sage, da laufe ich zu einer bestimmten Zeit zu Hause los. Es ist hilfreich, wenn ich weiß, dass dann nichts dazwischenkommt – außer der Chef vereinbart vielleicht mal einen außerplanmäßigen Termin.

Mit welchem Equipment sollte ein Anfänger ausgestattet sein?

Da braucht man eigentlich nur wenig: ein Paar vernünftige Laufschuhe. Bei diesen kommt es darauf an, dass der Fuß im Schuh einen gewissen Halt hat und dass er die Stöße abfedert und dämpft. Einen Schuh anzuziehen, den man bereits seit fünf Jahren zu Hause hat, ergibt wenig Sinn. Dann sollte man eher gucken, dass man ein günstiges Auslaufmodell bekommt. Es muss wirklich ein vernünftiger Schuh sein, sonst geht es auf die Gelenke.

Welches Streckenprofil empfehlen Sie Anfängern?

Ein Waldboden ist immer angenehmer zu laufen als ein Straßenboden. Im Wald ist der Untergrund ein anderer, von daher sind Wald- oder Feldwege besser, sie machen auch mehr Spaß.

Worauf sollte man noch achten?

Wenn man eine abwechslungsreiche Strecke hat, dann ist es für die Psyche einfacher. Eine gerade Strecke zieht sich schnell, weil man das Ende nicht sehen kann. Man sollte zudem gerade am Anfang eine ebenerdige Strecke wählen, auf der es nicht zu viel hoch und runter geht.

Uwe Günterberg. Foto: Helge Landmann / regios24

Welches Nahziel empfehlen Sie?

Ich sage immer: Versucht es zu schaffen, ohne Gehpause eine halbe Stunde durchzulaufen. Die Lauf- und Geheinheiten am Anfang sollten eine halbe Stunde beinhalten. Man sollte langsam anfangen zu laufen, dann wieder gehen, immer in Intervallen. Die Laufintervalle werden sukzessive etwas länger, und die Gehintervalle nehmen dementsprechend ab.

Gibt es eine Faustformel für den ersten Lauf?

Ich empfehle den Anfängern zwei Minuten Laufen und dann drei Minuten Gehen bei sechs Wiederholungen. Wer merkt, das ist total einfach, der packt etwas drauf und läuft drei Minuten und geht dann zwei. Der Startpunkt ist bei jedem Anfänger unterschiedlich. Menschen, die arg übergewichtig sind, empfehle ich zunächst Walking, um sich die nötige Kondition für das Laufen zu holen und die Gelenke an die neue Belastung zu gewöhnen.

Was ist um das eigentliche Lauftraining herum noch wichtig?

Vorher braucht man nicht allzu viel zu machen. Man kann erst einmal fünf Minuten spazieren gehen, dann ist man schon ein bisschen locker, und dann beginnt man zu traben. Hinterher sollte man sich auf jeden Fall im Bereich der Waden- und Oberschenkelmuskulatur dehnen.

Beim VfL Wolfsburg betreuen Sie seit vielen Jahren Laufgruppen, wie halten Sie da die Motivation in Zeiten wie diesen hoch, in denen Treffen nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich sind?

Vor dem Lockdown im Frühjahr ist gerade ein neuer Kurs gestartet. Bereits nach dem ersten gemeinsamen Training mussten die Teilnehmer alleine laufen. Da ist es ganz wichtig, sich gegenseitig weiter zu motivieren. Wir haben das über eine Whats-app-Gruppe gemacht, in die ich kleine Videos oder Bilder mit Erklärungen gestellt habe und die Teilnehmer von ihren Erfahrungen berichtet haben.

Und Sie persönlich: Wie häufig müssen Sie noch gegen den inneren Schweinehund ankämpfen?

Solche Tage gibt es eigentlich nicht. Es ist eher andersherum, dass ich sage: Jetzt muss ich mal wieder laufen gehen. Auch das Wetter spielt für mich keine Rolle, ich laufe immer.