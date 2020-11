Wolfsburg beschafft Corona-Schnelltests und 15.000 Masken

Oberbürgermeister Klaus Mohrs und sein Krisenstab haben am Montag 15.000 FFP3-Masken bestellt, die vornehmlich für das Klinikum bestimmt sind. Dessen Personal soll künftig außerdem mehr Coronatests auswerten. Die Analyse in überlasteten Laboren dauerten dem Wolfsburger Gesundheitsamt zuletzt zu lange.

Erst kürzlich hat der Krisenstab auch beschlossen, Corona-Schnelltests für das Gesundheitsamt zu ordern. In kritischen Situationen will es diese Pflegeheimen und anderen Einrichtungen zur Verfügung stellen.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Wolfsburger Krisenstab tagt dreimal pro Woche

Der Krisenstab der Stadt Wolfsburg bei einer Sitzung im Katastrophenschutzkeller des Rathauses. Foto: LARS LANDMANN / Stadt Wolfsburg

Seit dem 20. Oktober tagt der Wolfsburger Krisenstab montags, mittwochs und freitags. Vertreter des Gesundheitsamtes, des Klinikums, der Feuerwehr, der Polizei, der Bundeswehr, der Hilfsdienste, des Ordnungsamtes und der Kommunikationsabteilung sitzen mit am Tisch, wenn zunächst in Lageberichten aktuelle Probleme vorgestellt und anschließend Lösungen für diese Probleme gesucht werden. Muss wegen veränderter Landesregelungen eine neue Allgemeinverfügung erlassen werden? Was ist mit dem Lastwagenfahrer, der zufällig in Wolfsburg positiv getestet wurde? Wo soll er unterkommen, und wer versorgt ihn? Solche Fragen werden in den Sitzungen geklärt.

„Es gibt im Krisenstab wenig Kontroversen“, sagt der Oberbürgermeister. Alles Besprochene wird protokolliert. Das, so Klaus Mohrs, sei wichtig, falls Entscheidungen einmal juristische Konsequenzen haben sollten. Laut den Rückmeldungen, die er von der Polizei erhält, gibt es auf der Straße gegen die Maskenpflicht momentan wenig Widerspruch. Er selbst beobachtet, dass viele Wolfsburger sogar in Zonen, Mund-Nasen-Schutz tragen, in denen sie es nicht müssten. „Die Allermeisten haben die Maskenpflicht verstanden", sagt Mohrs.

Corona-Maßnahmen: Böse Briefe und Zuspruch für den Oberbürgermeister

Dass nicht alle einverstanden sind, kann Wolfsburgs OB seiner Post entnehmen. „Massive Gegenwehr“, erzählt er, lese er da. Selbst von Freiheitsberaubung ist die Rede. Auf der anderen Seite erlebt er auch schriftlichen Zuspruch. Er habe eine Menge Schreiben von Älteren erhalten, die sich mit der Maskenpflicht sicherer fühlten, sagt Mohrs. „Ich würde sagen, das hält sich die Waage.“

Bei der Entwicklung der Fallzahlen sieht der Oberbürgermeister Wolfsburg derzeit als „Insel der Glückseligen“. Tatsächlich: Laut Statistik des Robert-Koch-Institutes gehörte Wolfsburg am Dienstag zu den 40 deutschen Kommunen mit den niedrigsten Sieben-Tages-Inzidenzen. Mohrs glaubt, dass dies ein bisschen dem Glück, aber mehr noch der großen Disziplin der Bürger zu verdanken ist. Am Hanns-Lilje-Heim, sagt er, hätten die Wolfsburger erlebt, wie schnell die Situation eskalieren könne.

Klaus Mohrs: „Die Reiserückkehrer haben uns die Suppe verhagelt.“

Dass mehr und mehr Wolfsburger Schüler aufgrund von Coronafällen und Verdachtsfällen zu Hause bleiben müssen, sieht Klaus Mohrs mit wachsender Sorge. Schuld tragen seiner Einschätzung nach die Herbstferien: „Die Reiserückkehrer haben uns die Suppe verhagelt.“ Mohrs Hoffnung: Dass der niedrige Infektionsstand, von dem aus die zweite Coronawelle ihren Lauf genommen hat, dabei helfen wird, die Lage an den Schulen in den Griff zu bekommen - und dass Anfang 2021 ein Impfstoff zur Verfügung steht.

Mehr zur Corona-Lage in Wolfsburg