Eine E-Ladestation wie in der Mozartstraße in Fallersleben wünschen sich die Ortsratsmitglieder von Westhagen auch für ihren Stadtteil.

390 öffentlich zugängliche Ladepunkte für E-Fahrzeuge gibt es in Wolfsburg. Aber keinen in Wolfsburgs drittgrößtem Stadtteil Westhagen. „Wir hätten auch gerne eine Ladesäule in Westhagen“, sagte SPD-Faktionssprecher Matthias Bussler in der jüngsten Ortsratssitzung.

Standort für E-Ladesäule: Stralsunder Ring 8a Diese Forderung hatte die SPD-Fraktion auch in einem Antrag an die Verwaltung formuliert. Die wichtigste Frage bei der Anschaffung sei, wo man sein E-Auto oder Hybrid laden könne, heißt es dort. Eine möglichst flächendeckende Einrichtung von E-Ladestationen sei notwendig – auch vor dem Hintergrund, dass VW vermehrt E-Fahrzeuge und Hybride als Dienstwagen einsetzen wolle. Für Westhagen schlug die SPD den Standort Stralsunder Ring 8a vor. Dieser liege nahe des kleinen Einkaufszentrum, es gebe genügend Parkraum und die Nähe zu einer Trafostation verspreche geringe Anschlusskosten. Investor ist nicht in Sicht Der Standort sei durchaus vielversprechend, sagte Marcel Hilbig im Ortsrat. Allerdings, so der Leiter des städtischen Referats für strategische Planung, Stadtentwicklung und Statistik, brauche es einen Investor. Die Aufgabe der Stadt sei es vorrangig, geeignete Rahmenbedingungen für den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur zu schaffen. Dass Volkswagen eine der mobilen Ladesäulen, die bereits im Stadtgebiet verteilt sind, demnächst nach Westhagen verlagert, schloss Hilbig aus. „Die sind alle schon verplant." Neuland plant Ladestationen mit Die Wohnungsgesellschaft Neuland, die in der Dessauer Straße 135 neue Wohnungen bis 2023 errichten will, denke bei Neubauten das Thema E-Mobilität zwar immer mit, versicherte Hilbig. Die neuen E-Ladestationen könnten aber auch nur für Mieter und nicht öffentlich zugänglich sein. Für potenzielle Investoren spiele die Wirtschaftlichkeit eine entscheidende Rolle, so Hilbig. Schließlich lägen die Kosten für einen Schnellladepunkt im fünfstelligen Bereich zuzüglich Installation. Hilbigs für die Ortsratsmitglieder ernüchterndes Fazit lautete: „Aktuell lohnt sich für einen Investor eine Ladestation in Westhagen nicht." „Ich kann das so nicht akzeptieren", sagte Sandra Luft (SPD). Wolfsburg müsse beim Wandel hin zur E-Mobilität voranschreiten. Ihr Fraktionskollege Bussler ergänzte: „Wenn die Ladestationen im öffentlichen Raum nicht da sind, kaufe ich mir kein E-Auto."