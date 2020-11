Rund 45 Prozent der in Wolfsburg lebenden 12- bis 28-Jährigen haben laut Bevölkerungsbericht einen Migrationshintergrund. Im Stadtteil Westhagen sind es in dieser Altersklasse sogar fast 75 Prozent. Entsprechend groß ist die Bedeutung der Arbeit des Jugendmigrationsdienstes (JMD).

Seit 1988 befindet sich der JMD in Westhagen. Seit 2005 ist er im Jugendhaus MeiNZ untergebracht. Die Räume stellt die Stadt Wolfsburg zur Verfügung. Der Bebauungsplan für die Dessauer Straße betrifft auch das Gelände des Freizeitparks. Das bedeutet, dass das Jugendhaus voraussichtlich Mitte 2021 abgerissen wird. In einem gemeinsamen Antrag fordern die Westhagener Ortsratsfraktionen CDU, SPD, PUG sowie Brigitte Musiol (Bündnis 90/Die Grünen), dass der Jugendmigrationsdienst weiterhin in Westhagen bleibt und die Stadt den Mitarbeitern Räume zur Verfügung stellt.

„Aus unserer Sicht ist es für den Stadtteil sehr wichtig, dass der Jugendmigrationsdienst (...) die seit Jahren erfolgreich etablierte Arbeit fortführt“, heißt es in dem Antrag. Der JMD sei die einzige Migrationsberatung speziell für Jugendliche in Wolfsburg und biete im Rahmen der nachhaltigen Integration auch Beratung rund um den Integrationskurs an. „Jugendliche mit Migrationshintergrund haben speziellen Beratungsbedarf, der durch andere Migrationsberatungsstellen oder Beratungsstellen für Jugendliche in Wolfsburg nicht abgedeckt wird“, schreiben die Antragsteller. Der JMD werde zu 85 Prozent mit Bundesmitteln und zu 6 Prozent über Mittel des Diakonischen Werks finanziert und sei für die Stadt Wolfsburg somit ein günstiges Beratungsangebot.

