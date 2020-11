Bericht der Kommune: Wolfsburg erreicht sein Klimaziel

Wenn Volkswagen seine neuen Gasturbinen in Betrieb nimmt, wird auch das Heizen in Wolfsburger Privathaushalten umweltfreundlicher.

Wolfsburg erreicht nach Angaben der Kommune das vom Rat gesetzte Klimaziel, den CO₂-Ausstoß in der Stadt im laufenden Jahr um 20 Prozent unter den des Jahres 2000 zu bringen. Diese frohe Botschaft verkündet die Stadtverwaltung in ihrem fünften Zwischenbericht zum CO₂-Minderungskonzept.

Der Rat hatte 2009 beschlossen, dass in Wolfsburg 2020 ein Fünftel weniger Kohlendioxid ausgestoßen werden sollte als im Jahr 2000. Als Ausgangswert wurden 685.000 Tonnen angegeben, im Jahr 2018, für das die aktuellsten Daten vorliegen, waren es laut kommunaler Statistik noch 561.000 Tonnen. Allerdings fließt nur ein Teil der tatsächlichen Emissionen in die Statistik ein. Die des Volkswagenkonzerns schon einmal nicht, und die Industrie ist der zweitgrößte CO₂-Verursacher in Deutschland. Auch die Klimabilanz des privaten Konsums scheint keine Rolle zu spielen – was allerdings auch logisch wäre, da die Kommune darauf so gut wie keinen Einfluss nehmen kann.

100.000 Tonnen CO₂ weniger in den Wolfsburger Haushalten

Die Wirtschaft verursacht laut dem kommunalen Bericht überraschenderweise nur 27 Prozent des Wolfsburger CO2-Ausstoßes. Die Emissionen von Volkswagen klammert die städtische Statistik aus. Foto: Grafik: Jürgen Runo / Quelle: Stadt Wolfsburg

Laut den von der Stadt ausgewerteten Zahlen haben die Haushalte auch so schon den größten Anteil an den Emissionen. 40 Prozent entfallen auf sie. Zugleich dürfen sie sich zur größten CO₂-Einsparung gratulieren: Zu dem von der Kommune beschriebenen Rückgang haben sie 100.000 Tonnen beigetragen.

Zum Vergleich: Auf den Straßen werden 14.000 Tonnen Kohlendioxid weniger ausgestoßen, die Stadtverwaltung hat ihre Emissionen um 10.000 Tonnen gesenkt. Die Wirtschaft dagegen verursachte, ohne Volkswagen, 2018 rund 2.000 Tonnen mehr als im Jahr 2000. Und das ist schon ein vergleichsweise niedriger Wert, denn in den dazwischenliegenden Jahren fielen bis zu 46.000 Tonnen mehr an als zu Beginn des Jahrtausends.

Dem Stromsparen ist der Rückgang nicht zu verdanken

Wenn die Wolfsburger Verbraucher bei der Kohlendioxid-Reduktion gut abschneiden, liegt dies nicht daran, dass sie so sparsam wären: Die Haushalte verbrauchten 2018 sogar mehr Strom und Fernwärme als im Jahr 2000, was zum Teil steigenden Einwohnerzahlen geschuldet ist. Nicht zum Besseren entwickelt hat sich auch der CO₂-Ausstoß bei der Produktion von Fernwärme, ganz im Gegenteil: Er stieg noch stärker als der Verbrauch.

Auf der anderen Seite stehen positive Tendenzen: Die Stromproduktion verursacht heute deutlich weniger Kohlendioxid als vor 20 Jahren. Hier macht sich der höhere Anteil der erneuerbaren Energien bemerkbar – mit einem starken Minus von 140.000 Tonnen. Ebenfalls positiv: Seit 2011 ist der Stromverbrauch nach einem Anstieg in den Vorjahren eher rückläufig. Und seit dem Jahr 2000 haben Fernwärmeanschlüsse jeden zweiten im Wolfsburger Netzgebiet vorhandenen Heizölkessel ersetzt.

Gas statt Kohle: Fernwärme erreicht in Wolfsburg bald bessere Klimawerte

Unter den Energieträgern sind in Wolfsburg Treibstoffe und Fernwärme für den höchsten Kohlendioxidausstoß verantwortlich. Foto: Grafik: Jürgen Runo / Quelle: Stadt Wolfsburg

Bereits 2021/2022 werden die meisten Wolfsburger zudem klimafreundlicher heizen als heute. Dann wird das VW-Kraftwerk nicht mehr mit Kohle, sondern mit Gas befeuert. Auch in Sachen Solarstrom scheint sich etwas zu bewegen: 14 weitere Anlagen auf öffentlichen Gebäuden sind in Planung oder in Umsetzung. Mit ihnen würde sich die installierte Leistung mehr als verdoppeln. Bis jetzt war in Sachen erneuerbare Energien in Wolfsburg recht wenig los: 2018 gab es im Stadtgebiet 875 Photovoltaikanlagen, auf städtischen Gebäuden ganze 19.

An Beratungsmöglichkeiten mangelt es nicht. Die Wolfsburger Energie Agentur bietet einen Stromsparcheck sowie für Immobilieneigentümer, die mit einer Solar- oder Photovoltaikanlage liebäugeln, den Solar-Check. Von 2012 bis 2016 hat die Kommune 143 energetische Gebäudesanierungen gefördert. Danach wurde dieser Topf gestrichen.

Energetische Haussanierungen verkleinern den CO₂-Fußabdruck

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau unterstützt dagegen weiterhin energieeffiziente Neubauten und Sanierungen. Eine Geldquelle, die schon von hunderten Eigentümern aus Wolfsburg genutzt wurde. Was sich im Sinne eines kleineren CO₂-Fußabdrucks laut dem städtischen Zwischenbericht durchaus rechnet: „Pro saniertem Gebäude werden jährlich durchschnittlich 12.600 kg CO2 eingespart“, heißt es da.

