Wolfsburgs Internationale Weihnachtsfeier wird im Netz übertragen

Die Internationale Weihnachtsfeier ist eine Traditionsveranstaltung in Wolfsburg – die erste wurde 1981 vom VW-Betriebsrat organisiert. Im vergangenen Jahr kamen rund 1000 Besucher. In diesem Jahr steht die 39. Auflage des Festes an, wäre da nur nicht Corona. Die Veranstaltung im Theater wurde nun offiziell abgesagt. Die Initiatoren haben sich aber einen Plan B überlegt und wollen am 12. Dezember eine Videoübertragung im Internet – auf der Seite der Stadt Wolfsburg und bei Youtube – anbieten. Dies berichtete die Leiterin des Integrationsreferates der Stadt Wolfsburg, Judith Wurm, bei der Sitzungs des Integrationsausschusses.

„Wir wollen uns nicht von dem Virus unterkriegen lassen", zeigte sich Mitorganisator und Ratsmitglied Francescantonio Garippo kämpferisch. „Wir versuchen das nun auf die Beine zu stellen, die Technik muss natürlich passen. Wir wollen die Leute außerdem überraschen.“ Garippo trug die Idee vor, ob im kleinen Rahmen aus den Vereinen Vorführungen übertragen werden können – selbstverständlich unter Einhaltung der Corona-Schutzvorschriften. „Wir wollen einmal etwas Neues ausprobieren. Natürlich hoffen wir, dass wir 2021 wieder im Theater feiern können.“