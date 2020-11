Große Wildschwein-Jagd unter Corona-Vorzeichen in Wolfsburgs Wald

Gleich zwei Seuchen stellen Wolfsburgs Jäger in nächster Zeit vor besondere Herausforderungen; die eine ist menschlich, die andere tierisch: Um die Zahl der Wildschweine wegen der sich nun auch in Deutschland ausbreitenden Afrikanischen Schweinepest zu reduzieren, wird es im Hattorfer Holz wieder eine große revierübergreifende Wildschwein-Jagd geben – trotz Corona! Aber sie wird deshalb diesmal deutlich anders ablaufen.

Anderswo wurde die Jagd wegen Corona abgesagt

Noch in diesem Monat soll es so weit sein: Der Wald wird am Samstag, 21. November, bis mittags für einige Stunden abgeriegelt, kündigte Kreisjägermeister Robert Glanz am Montag im Gespräch mit unserer Zeitung an und betonte: „Die Jagd wird diesmal unter besonderen Hygienemaßnahmen stattfinden.“

War es denn keine Option, auf die Wildschwein-Jagd diesmal zu verzichten? Immerhin wusste Glanz zu berichten, dass es anderswo Jagdreviere gebe, „die die Jagd wegen Corona abgesagt haben.“ Dort gebe es aber anders als in Wolfsburgs Wäldern wenig Schwarzwild, erklärte der Kreisjägermeister.

Afrikanische Schweinepest zwingt laut Kreisjägermeister zur Jagd

„Aufgrund der Afrikanischen Schweinepest müssen wir die Jagd machen“, sagte Glanz. Die wurde inzwischen auch bei Schwarzkitteln im Osten Deutschlands nachgewiesen, weshalb es gelte, deren Zahl immer wieder zu reduzieren, um ein Ausbreiten der Seuche zu verhindern. „60 bis 70 Prozent der jährlichen Strecke werden bei der großen Jagd gemacht. Wenn wir die Jagd dieses Jahr nicht machen, kommen wir nicht mehr hinterher bei den hohen Reproduktionszahlen.“

Zunächst habe es vom Land geheißen, dass wegen der Corona-Pandemie an solchen Jagden maximal 50 Leute teilnehmen dürften, berichtete der Jägermeister. Diese Vorgabe sei inzwischen passé. Dennoch muss allerlei beachtet werden, erläuterte Glanz, der als Pächter des Eigenjagd-Bezirks der Stadt im Detmeroder Wald mitjagt.

Wald südlich und östlich der Braunschweiger Straße wird gesperrt

Für sein Revier gelte wegen Corona zum Beispiel, dass es direkt vor Jagdbeginn keine zentrale

Das traditionelle Streckelegen und Jagdhornbläser-Klänge wird’s diesmal nicht geben. Foto: LARS LANDMANN / regios24 (Archiv)

Besprechung gebe, auch kein Streckelegen der erlegten Tiere und erst recht kein Verblasen der Strecke durch Jagdhornbläser, erklärte Glanz. Das Aufbrechen – also das Ausnehmen – werde diesmal von maximal drei Leuten übernommen. „Wichtig ist außerdem, dass die Treibergruppen in sich Abstand halten, Maske tragen und Desinfektionsmittel verwenden. Und jeder Jäger muss alleine mit seinem Auto fahren.“ Wegen der Afrikanischen Schweinepest werde in seinem Revier außerdem jeder geschossene Schwarzkittel zusätzlich auf die Seuche beprobt.

Der Kreisjägermeister appellierte an die Waldnutzer, sich unbedingt an die nur wenige Stunden dauernde Waldsperrung südlich und östlich der Braunschweiger Straße zu halten: „Das machen wir aus Sicherheitsgründen – für die Bürger.“

Stadtförster organisiert Jagd unter völlig anderen Vorzeichen

Was für die Jagd in Glanz’ Revier zu beachten ist, gilt entsprechend auch in dem Bereich des Hattorfer Holzes, wo Wolfsburgs Stadtförster Dirk Schäfer für die Landesforsten die große Gemeinschaftsjagd organisiert. Bezüglich Details verwies er am Montag auf eine Pressemitteilung Mitte der Woche.

Der Stadtförster machte aber schon deutlich: „Es wird eine Jagd unter völlig anderen Vorzeichen.“ Er verriet: „Es ist nicht selbstverständlich, dass wir jagen werden. Das war lange nicht klar.“ Doch wegen der Afrikanischen Schweinepest habe man abwägen müssen: „Wenn wir jetzt nicht jagen würden, würde der Schwarzwild-Bestand explodieren.“

