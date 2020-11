Hoffmann-Museum ist ab sofort Ort der Demokratiegeschichte

Fallersleben. Der Verein Weimarer Republik hat 100 Orte in Deutschland ausgewählt, an denen Demokratiegeschichte ablesbar ist. Das Fallersleber Haus gehört dazu.

Ein bundesweites Projekt hat das Hoffmann-Museum als Ort der Demokratiegeschichte identifiziert. Es gehört zu einer Liste mit 100 Standorten, an denen die Geschichte der Demokratie in Deutschland ablesbar ist. Im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft „Orte der Demokratiegeschichte“ und mit Förderung durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien hat der in Weimar ansässige Weimarer Republik e.V. die Liste erarbeitet und laut Mitteilung auf der Internetplattform www.demokratiegeschichte.de zur Verfügung gestellt.

„Wir laden dazu ein, in den einzelnen Regionen nach den Wurzeln unserer heutigen Demokratie zu suchen“, erklärt Projektleiter Markus Lang. Wolfsburg erinnert seit vielen Jahren mit einem Museum an August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. „Einigkeit und Recht und Freiheit wünschte sich der Verfasser unserer Nationalhymne für Deutschland. Doch selbst in seiner Zeit war es oftmals schwierig, nationale Einheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu vereinen.“

