Schon gut ein Jahr ist es her, dass nach vielen Verzögerungen und baulichen Schwierigkeiten in der Mehrzweckhalle der Abschluss der Generalsanierung gefeiert wurde. Doch nun kommt noch ein dickes Ende: Die Baumaßnahme wird unterm Schlussstrich noch einmal teurer – um 210.000 Euro!

Zusätzliche Kosten während Sanierung bis zur Endabrechnung gesammelt

Die Stadtverwaltung rechnet in einem Beschlussvorschlag vor, dass sich die Gesamtkosten für die Hallen-Sanierung sowie den Abriss und Neubau des Funktionstraktes von knapp 2,9 Millionen Euro auf rund 3,1 Millionen Euro verteuern.

Dabei weist die Sportverwaltung darauf hin, dass sie bereits beim 2018 erfolgten Beschluss über zusätzliche Kosten darauf hingewiesen habe, „dass noch zahlreiche Ausschreibungen (mit einem Wert von zirka 600.000 Euro) ausstehen würden und weitere, noch nicht zu beziffernde Mehrkosten aus den Submissionsergebnissen resultieren könnten“. Um den Zeitplan und baulichen Fortschritt bei der Sanierung nicht zu gefährden, habe man während der Sanierung zusätzlich entstandene Kosten bis zur Endabrechnung gesammelt.

Mehrkosten durch Einsparungen im Projekt auf 210.000 Euro reduziert

„Die Deckung der weiteren Mehrkosten war durch Einsparungen bei dem Neubauprojekt am Ratsgymnasium möglich“, erläutert die Verwaltung in der Vorlage. Und: Man habe die insgesamt entstandenen Mehrkosten von 261.000 Euro durch diverse Einsparungen innerhalb des Projektes bereits reduzieren können, so dass es sich die zusätzlich erforderliche Summe auf 210.000 Euro reduzierte.

Diese schlüsselt sich laut Stadt so auf: Zwischen geplanten und tatsächlichen Ausschreibungsergebnissen klaffte eine Lücke von etwa 115.000 Euro. Neue brandschutztechnische Anforderungen bei der Deckenkonstruktion der Turnhalle erhöhten die Baukosten um zirka 68.000 Euro. Das neue Turnhallendach ist wesentlich aufwendiger als geplant ausgefallen. Fest miteinander verbundene Stoffe mussten getrennt entsorgt werden, was zu Mehrkosten von zirka 53.000 Euro führte. Notwendige Nachträge bei den Abbrucharbeiten lösten Mehrkosten von zirka 25.000 Euro aus.

Immer wieder Probleme mit Asbest-Halle aus den 70er-Jahren

Nicht erst seit Baubeginn im Frühjahr 2018 hatte es immer wieder Probleme mit dem Bauprojekt gegeben. Der Abriss bereitete unter anderem Schwierigkeiten, weil in der Halle aus den 70er-Jahren Asbest steckte und auch die Trennung anderer Materialien aufwendiger als erwartet war. Zudem wurden Leitungen gefunden, die es laut alten Plänen so nicht gab. Ärger machte auch die Außentreppe, die plötzlich eine Statik erforderte.

So kam es auch, dass es bei der ohnehin schon deutlich später als geplant gestarteten Hallen-Sanierung auf der Zielgeraden noch einmal einige Monat Zeitverzug gab. Die Wiedereröffnungsfeier lief daher erst im September 2019.

