Vollsperrung der Braunschweiger Straße in Wolfsburg

Zahlreiche Linien der Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) werden in den Morgen- und Abendstunden der kommenden Woche umgeleitet. Grund dafür sind laut Mitteilung der WVG Bauarbeiten auf der Braunschweiger Straße, die eine nächtliche Vollsperrung zur Folge haben.

Die Vollsperrung findet nach Angaben der WVG voraussichtlich von Montagabend, 23. November, bis Donnerstagmorgen, 26. November, statt – jeweils in der Zeit von 20 Uhr am Abend bis 6 Uhr am Morgen. Auf den regulären Linienverläufen sind folgende Fahrten betroffen:







WVG-Linie 202

• 19.16 Uhr ab Brackstedt

• 20.03 Uhr ab Waldfriedhof

• 5.01 Uhr ab Brackstedt

• 19.54 Uhr ab Detmerode

• 4.58 Uhr ab Detmerode

• 5.28 Uhr ab Detmerode

• 5.49 Uhr ab Detmerode

WVG-Linie 230

• Alle Fahrten ab 20 Uhr vom Hauptbahnhof Wolfsburg

• 4 Uhr ab Hauptbahnhof

• 5 Uhr ab Hauptbahnhof

• 5.17 Uhr ab Hauptbahnhof

• 5.32 Uhr ab Hauptbahnhof

• 5.47 Uhr ab Hauptbahnhof

• Alle Fahrten ab 19.11 Uhr

ab Braunschweig Rathaus

• 5.03 Uhr ab Braunschweig Rathaus

WVG-Linie 218

• 5.17 Uhr ab Hauptbahnhof

• 5.19 Uhr ab Flechtorf, Berliner Straße

Die Haltestellen Rabenbergstraße und Raststätte können von allen Linien in beiden Richtungen nicht angefahren werden. Die Linie 202 fährt durch die Umleitungsstrecke die Haltestellen Burgwall, Barnstorfer Weg, und Am Semmelteich im Stadtteil Rabenberg in Richtung Stadtmitte auf der entgegengesetzten Haltestelle an. Fahrgäste werden gebeten, auf diese Haltestellen auszuweichen.

Im Werkverkehr werden auf den Linien 262 und 268 die Haltestellen Rabenbergstraße und Raststätte zwischen 20 und 6 Uhr nicht bedient. Zur Frühschicht- und Nachschichteinfahrt wird jeweils eine zusätzliche Fahrt angeboten – diese starten um 5.41 Uhr beziehungsweise um 21.41 Uhr an der Haltestelle Burgwall im Stadtteil Rabenberg. Sie fahren von dort aus weiter bis zur Haltestelle Semmelweisring.

Dort wird der reguläre Linienverlauf der Linie 268 wieder aufgenommen. Die Linie 268 fährt zur Früh- und Spätschichteinfahrt bis zur Haltestelle Kurt-Schumacher-Ring auf dem regulären Linienverlauf. Im Anschluss geht es über die Haltestelle Breslauer Straße und Brandenburger Platz zum regulären

Linienverlauf ab Haltestelle Wohltbergstraße weiter.

Fahrgäste, die mit der Linie 268 in Richtung Klinikum unterwegs sind, werden gebeten, an der Haltestelle Brandenburger Platz auf die Linie 213 umzusteigen.

Aufgrund der Sperrung werden zur Spätschichtausfahrt die Haltestellen Semmelweisring, Sauerbruchstraße, Hochring und Stadtwaldstraße nicht auf der gewohnten Seite angefahren. Die Fahrgäste werden gebeten, die gegenüberliegende Haltestelle zu nutzen. Durch die Umleitung könne es bei allen aufgeführten Linien zu Verspätungen kommen.

