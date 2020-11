2,51 Promille – Polizei stoppt in Wolfsburg Alkoholsünder

In der Nacht zum Sonntag haben Polizisten einem 30 Jahre alten Autofahrer die Weiterfahrt untersagt. Ein Alkoholtest des 30-Jährigen hatte zuvor 2,51 Promille ergeben, schreibt die Polizei. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Mann fiel einer Streifenbesatzung um kurz nach

4 Uhr in der Seilerstraße auf, als er in seiner Fahrspur in Schlangenlinien fuhr und abrupt die Geschwindigkeit verringerte. Gleich zu Beginn der anschließenden Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Der 30-Jährige konnte zudem keinen Führerschein vorweisen.

Bei den weiteren Ermittlungen zeigte sich, dass der Beschuldigte bereits am 10. Oktober im Kreis Plön in Schleswig-Holstein wegen einer Trunkenheitsfahrt mit 3,36 Promille und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Nun muss sich der 30-Jährige erneut wegen der gleichen Vorwürfe strafrechtlich verantworten. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde eine Sicherheitsleistung von 400 Euro einbehalten.

red