Ich bin äußerst erstaunt, dass ein mit 100.000 Euro dotierter Kunstpreis mitten in der Corona-Krise verliehen wurde. Woher stammt dieser gewaltige Geldbetrag?



Das fragt unser Leser Andreas Rothkegel

Hans Karweik recherchierte dazu.

Zunächst einmal ist der Preis nur mit 10.200 Euro dotiert. Das ist das Preisgeld, welches die Künstlerin Birgit Brenner erhalten hat. Damit verbunden ist die Ausstellung „Promise me“ mit drei neuen, in der Villa Massimo in Rom (September 2019 bis Juni 2020) entstandenen Werken der Preisträgerin: der Film über die Weltuntergangsuhr, die kurz zuvor auf 100 Sekunden vor 12 umgestellt wurde, „Promises and other Lies“ (Wenn Versprechen Lügen sind), eine apokalyptische, raumfüllende Installation aus Stahl und Kunststoff, sodann der Film „Sommer, Sonne, Sicherheit“, eine stille, eindrucksvolle Warnung vor möglichen Folgen von Wachstum und Weltbevölkerung. Zum dritten ist in dem Gesamtetat von 100.000 Euro die Edition eines hochwertigen Kataloges, eines besonders gestalteten Kunstbuches, enthalten.

Hans-Joachim Throl, Vorsitzender des Vergabegremiums, sagte dazu: „Es wäre ein Armutszeugnis, wenn der Preis nicht vergeben worden wäre“. Es käme auch in Corona-Zeiten darauf an, „dass die Gesellschaft das kulturelle Leben nicht gänzlich aufgibt“, denn „Kunst und Kultur sind auch in diesen Zeiten bereichernd“. Er fügte hinzu, dass bereits viel in Wolfsburg eingespart werde, auch im kulturellen Bereich. Aber eine Streichung des alle drei Jahre verliehenen Preises würde „käme einer kulturellen Bankrotterklärung gleich.“

Throl: Kunst und Kultur geben Industriestadt Wolfsburg ein gutes Umfeld

Wolfsburg habe sich unter anderem durch Kunst und Kultur ein gutes Umfeld sowie außerhalb einen guten Ruf als attraktive Industriestadt aufgebaut. Dies sei wichtig für junge Leute, die sich für einen Job bei Volkswagen interessierten. Der Preis „Junge Stadt sieht junge Kunst“ trage dazu wesentlich bei, weshalb er 1992 wieder aufgelegt worden sei. Fast 20 Jahre lang ging er zuvor im „Forum Junge Kunst“ auf. 1959 wurde er das erste Mal eigenständig verliehen, unter anderem erhielten ihn Dieter Asmus, Raimund Girke und Gerd Winner. Zu den neueren Preisträgern zählen Johannes Grützke, Olaf Nicolai und Angela Bulloch.

Obgleich die Corona-Schutzmaßnahmen zurzeit keinen Besuch der Städtischen Galerie auf Schloss Wolfsburg zulassen, können Interessenten viel darüber erfahren, denn es gibt Videos. „wobstories“ zeigt die Preisverleihung auf Youtube, in der ARD-Mediathek ist der Beitrag aus „Titel, Thesen, Temperamente“ abrufbar und aus dem NDR-Kulturjournal.

Birgit Brenner, Schülerin von Rebecca Horn, ist etwa mit ihren zeitkritischen Arbeiten im Berliner Willy-Brandt-Haus, in der Bonner Bundessammlung zeitgenössischer Kunst und im Museum für Junge Kunst in Frankfurt/Oder vertreten.