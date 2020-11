Eine Woche vor der Eröffnung des Edeka-Centers in der Teichbreite ist im und um den Markt noch Baustelle. So viel bleibt den Handwerkern zu tun, dass Marktleiter Jörg Lilienkamp die Besucher beim Presserundgang am Mittwoch bittet, doch Kerzen in der Kirche zu anzuzünden.

Marktleiter Jörg Lilienkamp hofft, dass die Bauarbeiter rechtzeitig zur Eröffnung am 3. Dezember fertig werden. Foto: Helge Landmann / regios24

Das ist nur Spaß. Zwar pflastern Maurer vor dem Gebäude noch wie im Akkord, und am Dienstag fanden noch Schweißarbeiten in einer Zwischendecke statt. Doch im 2600 Quadratmeter großen Verkaufsraum stehen schon Bio-Tee und Chipstüten, Kosmetika und Hundefutter in den Regalen, Kartons mit Tiefkühlpizza stapeln sich in den Truhen, und Dutzende Mitarbeiter befüllen leere Fächer mit Ware aller Art. Stimmungsvoll beleuchtet von der tiefstehenden Herbstsonne, die durch die riesigen Fenster fällt, und von verschiedensten Lampen, die den Supermarkt ein bisschen wie ein Einrichtungsgeschäft wirken lassen.

Aufs Edeka-Dach kommt ein Bienenvolk

Die Leuchten über der Fischtheke sollen an die Industrielampen erinnern, die Mitte des vergangenen Jahrhunderts die Hallen des Volkswagenwerkes erhellten. Die Leuchten über der Käsetheke erinnern in reduziertem Design an gusseiserne Lampen in historischem Gemäuern, darüber wird die Silhouette von Schloss Wolfsburg prangen. Regionalität wird großgeschrieben bei Edeka.

Auch bei den Produkten. Es gibt Kaffee aus Sebastian Forks Amselkaffee und Honig von einem Imker in der Region. Im Sommer 2021 wird der sogar Bienenstöcke auf dem Dach aufstellen. „Dann habe ich hier mehr Mitarbeiter als Volkswagen“, scherzt Lilienkamp.

Der Marktleiter sprüht vor Enthusiasmus

Der "Easy Shopper", laut Edeka der "modernste Einkaufswagen der Welt", ermöglicht es den Kunden im Edeka-Center in der Allerstraße, ihre Einkäufe direkt an den Regalen zu scannen und ohne Stopp an der Kasse aus dem Markt zu spazieren. Foto: Helge Landmann / regios24

Der Marktleiter, der zuletzt am Bodensee tätig war, versprüht einen Enthusiasmus, der seinesgleichen sucht. Begeistert zeigt er die schönen Holzregale für Bio-Gemüse, den Sushi-Stand, das Café mit seiner Terrasse, die zum Neuen Teich hinausgeht. Begeistert erzählt er, dass er zurzeit einen durch Corona arbeitslos gewordenen Spitzenkoch im Team habe. Besonders stolz ist Lilienkamp aber darauf, dass der Edeka in der Allerstraße der erste in der Region wird, in dem die Kunden mit dem „modernsten Einkaufswagen der Welt“ einkaufen können. Die 33 sagenhaften Gefährte sind überbreit, haben keinen Korb, sondern zwei Abstellflächen für Taschen und Getränkekisten, und oben neben dem Griff einen Scanner.

Wer vor dem Einkauf eine App herunterlädt, kann seine Waren mit dem Easy Shopper direkt am Regal scannen, die Produkte in die Einkaufstaschen sortieren, wie es am praktischsten für ihn ist, und den Markt verlassen, ohne an der Kasse Halt zu machen. Die Abbuchung erfolgt direkt von der Kreditkarte. Das selbstständige Einkaufen muss Spaß machen: Lilienkamp erzählt, dass es im Markt in Porta Westfalica 66 Easy-Shopper gibt und die Kunden mit dem Einkauf warten, bis sie einen ergattern.

Am 3. Dezember wird das Edeka-Center Teichbreite eröffnet

Der Edeka in der Allerstraße wird am Donnerstag, 3. Dezember, eröffnet. Seit der Schließung des alten Einkaufszentrums sind dann nicht ganz ein Jahr und vier Monate vergangen.

Mehr zum Thema