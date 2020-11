Wolfsburgs Nordhoffachse: Abstimmung verhindert

Die Masterplanung für große Gebiete an der Wolfsburger Heinrich-Nordhoff-Straße wurde Mitte September vorgestellt. Doch mindestens eine Ratsfraktion steht auf der Bremse.

Wolfsburg. Die große Entwicklungsvision für Wolfsburgs Innenstadt hängt in der Beratung fest. Der Bauausschuss kann nicht abstimmen, die FDP ist sauer.

Eine große Entscheidung liegt auf Eis: Der Masterplan Nordhoffachse harrt immer noch einer politischen Beschlussfassung. Nachdem bereits eine Sondersitzung von zwei Wolfsburger Ortsräten am Mittwoch abgesagt wurde, nahm die Stadtverwaltung das Thema am Donnerstag von der Tagesordnung des Bauausschusses. Das sorgte in der Sitzung für Unverständnis.

Und zwar bei der FDP: Marco Meiners erklärte, dass er in der Bauausschusssitzung vor zwei Wochen einer dritten Lesung der Beschlussvorlage nur unter der Prämisse zugestimmt habe, dass der Rat dennoch im Dezember über die Zukunftsvision für das riesige Areal entlang der Heinrich-Nordhoff-Straße entscheiden kann. Meiners wollte wissen, warum die Vorlage abgesetzt wurde und ob nun trotzdem mit einem Ratsbeschluss im Dezember zu rechnen sei. FDP-Ratsherr: „Unmöglich, wie hier vorgegangen wird.“ Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide antwortete, dass es noch intensiveren Beratungsbedarf im Kreis der Fraktionen gebe, was Meiners nicht überzeugte. Offensichtlich, kritisierte der, hätten gewisse Fraktionen eine Stellung, die dazu führe, dass die Verwaltung Vorlagen zurückziehe. „Ich finde es unmöglich, wie hier vorgegangen wird“, ärgerte sich der Liberale. Er erinnerte daran, dass die Verzögerung auch den Investor unruhig machen könne. In der letzten Sitzung des Bauausschusses hatte auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Georg Bachmann die von den Christdemokraten beantragte Verschiebung der Abstimmung als schlechtes Signal bezeichnet. Wie bekannt, plant die Signa-Gruppe eine komplette Überbauung großer Areale westlich des Nordkopfes mit Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäuden sowie Freizeiteinrichtungen. Die CDU hatte zuletzt Bedenken hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf den Einkaufsstandort Porschestraße artikuliert. Wann der Wolfsburger Rat über die Nordhoffachse entscheidet, ist unklar Wann die abschließende politische Beratung und Entscheidungsfindung über die Nordhoffachse nun stattfindet, ist unklar. Hirschheide traf im Bauausschuss jedenfalls weder eine Zusage, dass es im Dezember so weit sein wird, noch verneinte er dies. Auf Nachfrage von Bastian Zimmermann (Linke/Piraten) erklärte er lediglich, die Vorlage sei nicht zurückgezogen, sondern nur abgesetzt. Sie komme selbstverständlich wieder auf die Tagesordnung. Bislang finden sich im Sitzungskalender in diesem Jahr keine weiteren Sitzungstermine, in denen die betroffenen Ortsräte oder der Bauausschuss über die Nordhoffachse beraten könnten.