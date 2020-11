Schöne Heide - Projekt soll jetzt Fahrt aufnehmen

In das Erlebnisweltprojekt an der B 188 soll nach Jahren nun Schwung kommen. Dort, wo die alten Landleben-Gebäude verfallen soll die „Schöne Heide“ mit Gastro, Sport, Wellness, Hotel und Karls Erdbeerdorf entstehen. Wie berichtet, hat der Unternehmer mit etlichen bundesweiten Standorten rund ums Thema Erdbeere Interesse an Wolfsburg. Zunächst soll nun aber der Bebauungsplan in die politische Debatte gegeben werden. Die Ortsräte Warmenau und Kästorf haben die „Schöne Heide“ am 9. Dezember in öffentlicher Sitzung auf der Tagesordnung, der Rat der Stadt voraussichtlich am 15. Dezember.

Sport, Wellness und Erdbeeren Auf dem Plan zum städtebaulichen Konzept sind bislang die Themen Sport, Physio, Sauna, Hotel und Parkanlagen vermerkt. Es ginge jetzt darum, die Änderung des Bebauungsplan voranzubringen, erklärt Warmenaus Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns, die sich ansonsten riesig freut, dass es nach Jahren des Stillstandes nun endlich voranginge. „2017 haben wir die Pläne des Investors Funke vorgestellt bekommen, seither hat sich nichts getan aus den unterschiedlichsten Gründen. Umso mehr freuen wir uns im Ortsrat, dass nun endlich etwas passiert. Vor allem, dass das Gelände geteilt wird und Karls Erdbeerdorf herkommt, ist doch eine super Sache für Wolfsburg.“ Ortspolitik sieht einem Freizeitmagneten entgegen Es habe im Sommer die Ansage von Robert Dahl von Karls Erlebnisdörfern gegeben, dass die VW-Stadt ein Standort werden solle. Die Karl’s Tourismus GmbH mit Sitz in Rövershagen bei Rostock betreibt Freizeitparks sowie riesige Erdbeerplantagen. Die Erlebnisdörfer sind eine Mischung aus Hofladen, gläserner Manufaktur, Restaurantbetrieb und Fahrgeschäften. Der Eintritt ist generell kostenlos, die Dörfer sind Ganzjahresbetriebe. Zusammen mit den Plänen, die Investor Funke für das Areal habe, werde hier ein tolles Angebot für Wolfsburg entstehen, sieht Ortsbürgermeisterin Jahns der Umsetzung der Pläne im Osten der VW-Stadt freudig entgegen. „Verkehrsplanung muss gleich mit angegangen werden“ Große Freude herrscht auch bei Francescantonio Garippo, Ortsbürgermeister von Kästorf. Insbesondere, dass Karls Erdbeerdorf nach Wolfsburg kommen will, sei ein toller Standortfaktor. „Wir haben die Autostadt, den Allersee und weitere Attraktionen. Karls Erlebniswelt wäre insbesondere für Familien eine tolle Sache, die gut zu uns passt. Die Erdbeerdörfer sind überall ein riesiger Erfolg und davon könnten wir sicher auch bei uns ausgehen“, sieht Kästorfs Ortsbürgermeister auch einem Freizeitmagneten im Osten der Stadt entgegen. Garippo fügt zudem an, dass man in dem Zusammenhang jetzt die Verkehrsplanung angehen müsste. Direkte Abfahrtsspur sei ein Muss „Wir brauchen da eine direkte Abfahrtspur von der B 188. Früher oder später muss die Bundesstraße vierspurig werden, da führt kein Weg daran vorbei. Das ist ein wichtiger Knotenpunkt, den man im Zusammenhang mit der Zufahrt zu IT-City im Blick haben muss. Die Verkehrsplanung müssen wir einhergehend mit den Planungen zur Schönen Heide immer im Blick haben“, fordert Garippo. .