22-Jähriger fährt in Wolfsburg gegen Straßenlaterne

Ein 22-Jähriger verursachte am Freitag einen Unfall in Westhagen.

Großes Glück hatte der Fahrer eines Golf GTI am Freitagabend. Der 22-Jährige Wolfsburger fuhr laut Polizei mit seinem Auto auf der Suhler Straße aus Richtung Braunschweiger Straße in Richtung Frankfurter Straße und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Geh-/Radweg und ein Verkehrszeichen und kam dann nach dem Aufprall an einer Straßenlaterne zum Stehen.

22-Jähriger nach Aufprall dank Airbags unverletzt

Passanten hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Bereich auf. Im Auto wurden diverse Airbags ausgelöst, wodurch der Mann unverletzt blieb. Die Polizei stellte später fest, dass der 22-Jährige keinen Führerschein hat – der sei ihm schon zu Jahresbeginn entzogen worden. Aufgrund der starken Beschädigungen am PKW – der Sachschaden wird auf 16.500 Euro geschätzt – überprüft die Polizei, ob der Fahrer möglicherweise mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Golf GTI musste im Anschluss abgeschleppt werden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zeugenhinweise dazu unter (05361) 4646215.

