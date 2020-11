Ein an Corona erkrankter Bewohner des Emmaus-Heims ist am Wochenende im Klinikum Wolfsburg verstorben – zur großen Bestürzung der Diakonie, wie der Altenheimträger am Montag mitteilte.

Der Mann war seit Samstag, 21. November, aufgrund seiner Coronaerkrankung im Klinikum behandelt worden. Eine ebenfalls Covid-19-infizierte Bewohnerin des Pflegeheims in der Wolfsburger Innenstadt wurde einen Tag später eingeliefert und liegt immer noch im Krankenhaus. Genauso wie ein dritter Bewohner, der am 25. November vom Gesundheitsamt getestet worden war. Fünf weitere Verdachtsfälle bei Bewohnern bestätigten sich in PCR-Tests nicht. Jedoch sind, wie berichtet, fünf Mitarbeiter des Emmaus-Heims mit dem Coronavirus infiziert.

Emmaus-Heim: Testergebnisse vom 26. und 30. November stehen noch aus

Noch stehen Tests aus, die am 26. und 30. November vorgenommen wurden. „Wir erwarten die abschließenden Testergebnisse im Laufe der Woche“, berichtet Diakonie-Sprecherin Katrin Zumkier. Ihren Angaben nach hat das Gesundheitsamt inzwischen alle Bewohner und Mitarbeiter des Emmaus-Heims auf Corona getestet.

Im Emmaus-Heim gelten nach wie vor verstärkte Schutzmaßnahmen wie ein Besuchsverbot. Die Mitarbeiter werden nach Angaben der Diakonie täglich vor Dienstantritt getestet. In einer Pressemitteilung drückte das Diakonische Werk Wolfsburg am Montag den Angehörigen des verstorbenen Bewohners sein Beileid aus. „Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie und allen, die ihm nahe standen“, so Zumkier.

56 Coronatote in Wolfsburg

Die Zahl der Coronatoten in Wolfsburg steigt damit auf 56. Bei den meisten Verstorbenen handelte es sich um Bewohner des Hanns-Lilje-Heims, die bei einem verheerenden Corona-Ausbruch im Frühjahr starben. In der vergangenen Woche starben zwei Wolfsburger Senioren, nachdem sie sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Die 75 und 87 Jahre alten Männer lebten nicht in einer Pflegeeinrichtung.

