Schnelles Internet in Hattorf und Heiligendorf schon 2021?

Wann bekommen wir endlich Glasfaser? Dieses Anliegen kam gleich zu Beginn der Einwohnerfragestunde des Ortsrates Hattorf/Heiligendorf zur Sprache. Die Enttäuschung bei den Bürgern der Orte ist groß. „Selbst Kleckerdörfer haben schon Glasfaser. Und bei der Wobcom habe ich keine Informationen bekommen“, berichtete ein Bürger enttäuscht. Bekannt ist darüber hinaus, dass die finanziellen Möglichkeiten der Stadt und der Stadtwerke für den Ausbau erst einmal erschöpft sind.

Schon Anfang Januar soll die Befragung der Einwohner beginnen

Ortsbürgermeister Marco Meiners (FDP) aber versprach dem Gast: „Da werden wir später in der Sitzung noch etwas zu hören. Haben Sie noch etwas Geduld.“ Als er dann wenig später Thomas Breer als Projektleiter der Deutschen Glasfaser angekündigte, sprach er von einem frühzeitigen Weihnachtsgeschenk. Das Unternehmen möchte den Ausbau in Hattorf und Heiligendorf im kommenden Jahr übernehmen. „Wir wollen Anfang Januar mit der Nachfrage starten“, berichtete der Projektleiter, der auch im benachbarten Lehre für den Ausbau verantwortlich war. Zu Beginn des neuen Jahres soll es darüber hinaus einen ersten Informationsabend geben, der online stattfinden soll. Details sollen folgen. Bis Ende Februar soll die Abfrage in beiden Ortschaften laufen, so das Vorhaben Breers. „Für die Umsetzung ist die Zusage von 40 Prozent der Haushalte nötig“, berichtete der Projektleiter. Nach der ersten Phase würde die Planung beginnen.

Keine öffentlichen Mittel würden für das Projekt in Anspruch genommen

Und Breer machte Hoffnung auf eine schnelle Umsetzung: „Ich gehe davon aus, dass wir vor Weihnachten 2021 fertig sind.“ Er betonte, dass für das Projekt keine öffentlichen Mittel in Anspruch genommen werden würden. Für die Bürger, die sich für den Vertrag über Telefon und Internet entscheiden, würden keine Kosten für den Ausbau oder Erdarbeiten anfallen, informierte er. „Was passiert, wenn jemand sich erst später für den Anschluss entscheidet?“, fragte Ortsratsmitglied Detlef Barth (PUG) nach. Das sei möglich, würde allerdings dann Kosten verursachen. „Wir legen die Anschlüsse in jedem Fall bis zur Grundstücksgrenze“, erklärte Beers.

Meiners jedenfalls zeigte sich zufrieden: „Wir freuen uns sehr. Als die Stadt vor einigen Jahren den Ausbau ankündigte, waren wir alle optimistisch. Nun haben 70 Prozent im Wolfsburger Gebiet Glasfaser – Heiligendorf und Hattorf sind bislang nicht dabei gewesen. Jetzt geht alles seinen Gang.“

Ein Anliegen war den Mitgliedern des Ortsrates zudem eine gewisse Sicherheit für Schulen und Kitas in der Coronazeit: So entschieden die Mitglieder, die noch zur Verfügung stehenden Ortsratsmittel für dieses Jahr den Einrichtungen geben zu wollen – für Belüftungsanlagen und Reinigungsmöglichkeiten etwa.

„Anlagen sind für Räume gedacht, in denen das regelmäßige Lüften nicht möglich ist. Auf diese Weise könnten wir einen Beitrag leisten“, begründete Detlef Barth, der den fraktionsübergreifenden Antrag einbrachte. Von einer Summe von rund 700 Euro für jede Ortschaft war die Rede.