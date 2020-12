Der Sitz der LSW in Wolfsburg.

Wolfsburg. Die Unbekannten bieten telefonisch Stromverträge an und gehen dabei aufdringlich vor, schreibt das Unternehmen.

LSW warnt in Wolfsburg Stromkunden vor dubiosen Werbern

Aus aktuellem Anlass informiert die LSW ihre Stromkunden: Im gesamten Grundversorgungsgebiet der LSW Energie bieten dubiose Werber telefonisch Stromverträge an. Die Gesprächsführung wird als aufdringlich und massiv beschrieben. Außerdem stellen sich die Werber sehr undeutlich vor. Im Gespräch erfragen sie alle persönlichen Daten, die entsprechenden Zählernummern sowie den Namen des derzeitigen Energieversorgers.

Die LSW weist ausdrücklich darauf hin, dass die Firma Verträge grundsätzlich nicht telefonisch oder an Haustüren abschließt. Wer bereits einen Vertrag am Telefon abgeschlossen hat, kann diesen nach den Regeln des Fernabsatzrechts schriftlich widerrufen. „Bitte informieren Sie uns, wenn Sie von solchen Anrufern oder Haustürwerbern belästigt werden, wir prüfen dann, ob gegen die Werber vorgegangen werden kann“, rät Christian Klose, Leiter Kundenservice bei der LSW. Betroffene Kunden können sich beim Kundenservice in den Kundenzentren oder unter ( 05361) 1893600 melden.

red