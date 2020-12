Unfall zwischen Warmenau und Kästorf: Vollsperrung aufgehoben

Zwei Autos waren in den schweren Unfall auf der B188 verwickelt. Die Polizei ist noch vor Ort. Genauere Hintergründe des Unfalls folgen.

Wolfsburg. Nach dem schweren Unfall ist die B 188 nicht mehr voll gesperrt, der Verkehr wird – Stand Freitag, 17 Uhr – an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Auf der Bundesstraße 188 zwischen Burgdorf und Wolfsburg hat sich am Freitagnachmittag auf dem Abschnitt von Warmenau nach Kästorf ein schwerer Unfall ereignet. Wie Polizeisprecher Sven-Marco Claus mitteilt, ist ein Auto in den Gegenverkehr geraten. Mindestens eine Person ist eingeklemmt. Polizei und Rettungskräfte sowie Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Bundesstraße war zunächst voll gesperrt - zur Zeit (Freitagnachmittag, 17 Uhr ) laufen laut Polizei noch die Aufräumarbeiten, der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

