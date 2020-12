Unbezahlbar – vier Wolfsburger:innen stellen ihr Ehrenamt vor

Viele, viele Bürger Wolfsburgs setzen sich ehrenamtlich für die gute Sache ein. Wir stellen stellvertretend für alle guten Seelen vier junge Menschen vor, die berichten, welche Aufgabe sie als Stadtschülersprecher, FSJ’lerin, Feuerwehrmann und Sport-Übungsleiterin erfüllen – und wie viel Freude sie bei ihrer Tätigkeit haben.

Vito Brullo – Mit 15 Jahren Ansprechpartner für die Belange der Schüler

Schule bis zum Nachmittag, dann eine Videokonferenz mit der Schülervertretung des Gymnasiums Fallersleben, im Anschluss eine Vorbesprechung für den nächsten Schulausschuss – und zwischendrin ein kurzes Interview mit der Presse sowie einige Hausaufgaben. Nicht alle Tage in der Adventszeit sind für Vito Brullo besinnlich ruhig. Der 15-Jährige ist seit November Vorsitzender des Wolfsburger Stadtschülerrates – zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Schülersprecher am Fallersleber Gymnasium.

Vito Brullo ist Vorsitzender des Stadtschülerrats. Zudem amtiert der 15-Jährige als Schülersprecher am Gymnasium Fallersleben. Foto: Privat

„Ich mag es, Dinge zu organisieren und Leute zusammenzubringen und habe daher vor drei Jahren mein Ehrenamt begonnen“, sagt der Fallersleber. Damals wählten ihn die Mitschüler zum Klassensprecher in der siebten Klasse. „Ich knüpfte schnell Kontakte mit den anderen Schülervertretern und bekam immer mehr Lust an der Arbeit, sodass ich mich ein Jahr später zum Schülersprecher wählen ließ“, erzählt der Teenager. Parallel dazu kam er mit dem Stadtschülerrat in Kontakt.

„Ich bin in dieses Gremium reingeschlittert. Als Schülersprecher nahm ich an den Treffen teil, und irgendwann standen Wahlen an. Weil ich mitgestalten wollte, aber mir damals noch nicht mehr zugetraut habe, begann ich im Vorstand als Beisitzer“, berichtet der engagierte Jugendliche. Nun, zwei Jahre später, wollte er eigentlich zunächst stellvertretender Vorsitzender werden. „Doch plötzlich wollte niemand mehr Vorsitzender sein. Und da dachte ich, so groß ist der Unterschied vom Stellvertreter zum Vorsitzenden jetzt auch nicht -- und kandidierte für den Vorsitz.“

Corona ist ein Thema, mit dem, so Vito Brullo, die Schulen „ganz gut“ umgehen. Für die Zeit nach der Pandemie hat der 15-Jährige schon Pläne: Er möchte einige schulübergreifende Events veranstalten. „Klar ist das aktuell noch undenkbar, aber grobe Überlegungen können ja schonmal beginnen, damit wir, wenn wir dürfen, wieder richtig loslegen können.“ In den nächsten Tagen wird der neugewählte Stadtschülerrat per Videokonferenz erstmals zusammenkommen, um über weitere Themen zu sprechen, die in der zweijährigen Legislatur umgesetzt werden sollen.

„Ich merke schon, dass sehr viel Neues mit der Aufgabe auf mich zukommt. Aber das ist genau das, was ich machen möchte.“ Hilfe bekommt er von seinen Vorgängern. Seine zweijährige Mitarbeit im Stadtschülerrat als Beisitzer, an denen er ebenso in verschiedenen Sitzungen mitwirkte, kommt ihm ebenfalls zugute. Positiv fällt ihm auf, dass in anderen Jahrgängen das Engagement für ein schulisches Ehrenamt steigt. „Insgesamt sind etwa 15 Leute in der Schülervertretung in Fallersleben dabei.“

Was seine Eltern zur Aufgabe sagen? „Ich glaube, sie sind ein bisschen stolz. Ihnen verdanke ich sehr viel.“

Sandy Göring – Zahlreiche Spielideen für Kinder und Jugendliche entwickeln

Seit drei Monaten ist Sandy Göring im Einsatz für die Jugend Wolfsburgs. Die 21-Jährige absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Geschäftsstelle der städtischen Jugendförderung. Neben dem eher trockenen Abgleich von Anwesenheitslisten der Mitarbeiter der insgesamt 16 Einrichtungen im Stadtgebiet oder der Genehmigung von Urlaubsanträgen entwickelt sie mit ihren zehn Kollegen das Programm für die kommenden Sommerferien. „Wir möchten, dass die Teilnehmer nicht nur chillen, sondern auch Aktivangebote nutzen können“, berichtet die freundliche junge Frau.

Sandy Göring absolviert derzeit ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei der Stadt Wolfsburg. Die 21-Jährige ist sehr zufrieden mit ihren Aufgaben. Foto: Privat

„Mich hat schon immer interessiert, wie die Gesellschaft aufgebaut ist. Aus dem Grund habe ich vor zwei Jahren begonnen, Soziologie in Göttingen zu studieren. Allerdings das war doch ein bisschen trockener als gedacht“, sagt die Vorsfelderin, so dass sie das Studium abbrach. Seit September ist sie bei der Stadt aktiv. „Das FSJ ist eine prima Möglichkeit, Fuß zu fassen, wenn wie bei mir noch nicht so klar ist, wohin die Reise gehen soll. Auch gibt es beim FSJ wirklich viele Möglichkeiten, etwas Gutes zu tun.“

Mit ihren Aufgaben ist Sandy Göring hochzufrieden, wie sie sagt. „Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Das Team hat mich mit offenen Armen empfangen, so als ob ich schon immer hier arbeiten würde.“ In ihrer Bewerbung gab sie an, dass sie genau in diesem Job in der Verwaltung der Jugendförderung tätig sein möchte. Vorrangig arbeitet sie daher nun im Büro in der Seilerstraße, aber es gebe auch die Möglichkeit, bei den anderen Arbeitsgebieten der Jugendförderung mal hineinzuschnuppern. „Ich bekomme mit, dass auch in diesen Tagen die Jugendhäuser unter Beachtung der Hygienemaßnahmen gut besucht werden.“

Zehn weitere FSJ’ler absolvieren zeitgleich mit ihr diese Form des Ehrenamtes. sie arbeiten in den Jugendhäusern sowie auf den Spielplätzen der Stadt. „Wir haben gleich am ersten Tag eine Whatsapp-Gruppe gegründet, in der wir uns regelmäßig austauschen. Wir sind ja alle in derselben Situation und kommen daher gut miteinander aus.“ Neben dem digitalen Austausch stehen im Laufe des FSJ mehrere Seminare gemeinsam mit dem Stadtjugendring an, in dem die gesamte Gruppe theoretisch den Umgang mit Kindern und Jugendlichen erlernt und zum Beispiel mögliche Spielideen mit auf den Weg bekommt.

Für sie ist das Freiwillige Soziale Jahr ein erster Schritt in Richtung Ehrenamt. „Ich finde, es hat viel mehr Anerkennung verdient.“

Ein Viertel ihres FSJ ist nun vorüber. Gern würde Sandy Göring auch im Anschluss für Jugendliche tätig sein. Ob es bei der Stadt möglich ist? Sie wäre nicht abgeneigt.

Die Stadt bietet jährlich Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr an. Infos gibt es unter www.wolfsburg.de/fsj.

Bennett Kahrens – Als Feuerwehrmann im Einsatz für das Wolfsburger Wohl

Zwanzig Jahre als Feuerwehrmann im Dienst für die Menschen – es ist ein kleines Jubiläum, das Bennett Kahrens in diesem Jahr feiern kann. Als Neunjähriger – und damit eigentlich ein paar Monate zu früh – trat er 2000 der Jugendfeuerwehr bei. Freunde hatten ihn auf das Angebot aufmerksam gemacht. Seitdem absolvierte er zahlreiche Ausbildungen, wurde 2017 beim Stadtkommando der Freiwilligen Feuerwehr Stadtausbildungsleiter, wo er Lehrgänge vorbereitet und sich um den Ablauf der Schulungen kümmert. Wegen des Lockdowns pausieren die aber derzeit.

Bennett Kahrens engagiert sich seit 20 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr. Mittlerweile hat er auch Führungsverantwortung übernommen. Foto: Privat

„Vor allem in Sachen Teamarbeit habe ich bislang eine Menge gelernt. Was man alles erreichen kann, wenn alle mitziehen, ist schon klasse“, sagt der 29-Jährige. „In der Freiwilligen Feuerwehr kommt ein bunt gemischter Haufen mit etwa 850 aktiven Mitgliedern zusammen, mit unterschiedlichen Sichtweisen. Aber alle wollen helfen. Und das finde ich großartig.“

Neben seiner Leitungsfunktion ist er in seiner Heimat-Ortswehr Reislingen tätig. „Wir haben relativ wenige Einsätze, etwa 20 bis 30 pro Jahr. Dabei handelt es sich in aller Regel um Umwelt- oder Wasserschäden.“ Seinen bisher größten Einsatz erlebte Kahrens, der die Grundschule Reislingen und dann die Eichendorffschule besuchte, 2018 beim Moorbrand in Meppen. „Wir waren für die Wasserversorgung zuständig und 52 Stunden im Einsatz“, erinnert er sich. „Ich denke auch zurück an den tödlichen Motorradunfall eines 21-Jährigen in Reislingen vor einigen Jahren. Solche Ereignisse machen natürlich was mit einem. Aber man muss versuchen, sich nicht zu sehr hineinzuversetzen in die Situation, sondern daraus irgendwas für das Leben zu gewinnen.“ Dafür ist auch das Einsatznachsorgeteam da, zu dem er ebenfalls gehört. „Speziell ausgebildete Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr stehen den Kameradinnen und Kameraden nach besonders belastenden Einsätzen zur Seite und führen Gespräche“, erklärt er.

Verantwortung übernehmen – das macht Kahrens auch beruflich. Nach einer Ausbildung als KFZ-Mechatroniker bei Volkswagen begann er seine Tätigkeit bei der Werkfeuerwehr, erst im Einsatzdienst, mittlerweile in der Leitstelle. „Die Zusammenarbeit zwischen der Berufs- und Werkfeuerwehr im Einsatz, aber auch bei der Ausbildung funktioniert wirklich sehr gut.“

Bennet Kahrens brennt rund um die Uhr für die Feuerwehr, sagt mit einem Schmunzeln: „Es könnte ein wenig erschreckend wirken, wenn ich sage, wie viele Stunden ich mich mit ihr beschäftige. Aber mir bereiten alle Aufgaben viel Freude.“

Wer bei der Feuerwehr Mitglied werden möchte, findet Infos unter www.feuerwehr-wolfsburg.de oder schickt eine Mail an mitmachen@feuerwehr-wolfsburg.de.

Celina Schultz – Den Nachwuchs für Sprung, Barren und Balken begeistern

Sprung, Barren, Balken, Boden – für Celina Schultz stehen diese vier Begriffe seit fast zwei Jahrzehnten für ihre größte Leidenschaft: Das Gerätturnen. Mittlerweile gibt die 23-Jährige, die in Westhagen aufwuchs und nun in Fallersleben lebt, ihr großes Wissen rund um den Sport an den Nachwuchs weiter. Sie leitet, wenn dies nicht gerade der Lockdown verhindert, gemeinsam mit zwei anderen Trainerinnen einen wöchentlichen Turnkursus mit etwa 30 Mädchen zwischen fünf und zehn Jahren beim VfB. „Ich springe aber auch bei anderen Turnangeboten ein, wenn Trainerinnen fehlen, leite dann auch Turnstunden für Jugendliche“, erzählt sie. „Wir sind insgesamt sieben Trainerinnen in der Turnsparte und kennen uns wirklich gut. Daher ist auch keine große Vorbereitung mehr nötig bei unseren Sportstunden.“

Celina Schultz ist leidenschaftliche Turnerin und gibt ihr Wissen an viele junge Mädchen in Sportstunden beim VfB Fallersleben weiter. Foto: Privat

Nun fallen die Kurse zwar aus, doch mit dem Trainer-Team hat sie einen digitalen Turn-Adventskalender für die Whatsapp-Gruppe der Teilnehmer konzipiert, hinter dessen Türchen täglich kleinere Übungen für Zuhause zum Vorschein kommen. Aber auch durch Zoom-Meetings versucht sie, mit ihren Schützlingen in dieser Zeit in Kontakt zu bleiben.

Bereits nach der Schule bewarb sich Celina Schultz beim VfB Fallersleben für ein Freiwilliges Soziales Jahr, wurde angenommen und bekam Einblicke in die Kita, das Fitnessstudio, die Verwaltung und die Kindersportschule des Vereins. „Spätestens da wurde mir klar, dass ich gerne mit Kindern arbeite und auch weiter in diesem Bereich wirken möchte.“ Und so fragte sie der VfB zum Ende des Jahres, ob sie nicht ein Duales Studium aufnehmen wolle. Sie sagte zu und absolvierte zunächst den Bachelor in „Sport und angewandte Trainingswissenschaft“ an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport in Berlin, den Praxisteil in Fallersleben, derzeit studiert sie im dualen Master Sportwissenschaft, ebenfalls in Berlin und Fallersleben. Dass sie beim VfB wirkt, wurde ihr fast mit in die Wiege gelegt. Seit 1999 ist sie Mitglied im Verein.

Mittlerweile dreht sich ihr gesamtes Leben rund um den Sport. „Dadurch dass ich Vollzeit arbeite, studiere und nebenbei noch ehrenamtlich tätig bin beziehungsweise beim VfB noch eigene Turnkurse belege, habe ich gar nicht mehr viel Zeit für anderes“, sagt die Absolventin der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule. Ihr Wissen eignete sie sich durch Kolleginnen, ihre Mutter, die auch Trainerin ist – und nicht zuletzt ihre große Erfahrung an. Mit sechs Jahren nahm sie am ersten Wettkampf teil. Es folgten viele weitere.

Möglichkeiten, beim VfB ehrenamtlich tätig zu sein, gibt es ihrer Meinung nach genug. „Der Verein ist so groß und hat in seinen verschiedenen Sparten eine Menge zu bieten. Interessierte sind daher immer willkommen.“