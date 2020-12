Täter beschädigt in Wolfsburger Tiefgarage fünf Fahrzeuge

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagvormittag fünf Fahrzeuge in einer Tiefgarage beschädigt.

Wolfsburg. Der Gesamtschaden liegt bei 2500 Euro. Die Tat ereignete sich in einem Haus in der Siegfried-Ehlers-Straße gegen 10.30 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Tat, die sich am Montagvormittag in einer Tiefgarage in der Innenstadt zugetragen hat. Ein bislang Unbekannter habe fünf Fahrzeuge beschädigt. Er trug nach Zeugenangaben eine weiße Jacke und eine weiße Mütze. Der Tatort liegt laut Polizei in der Siegfried-Ehlers-Straße nahe der Schlosserstraße. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um vier VW Golf und einen VW Bus, die mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt wurden. Die Beamten gehen von einem Schaden von etwa 2500 Euro aus.

Der Täter wurde beobachtet, als er aus der Tiefgarage mit einem Fahrrad flüchtete. Aufgrund der Tatzeit vormittags um 10.30 Uhr hoffen die Ermittler, dass der gesuchte Täter mit seinem auffälligen Outfit auf dem Fahrrad Passanten oder Verkehrsteilnehmern auffiel. Hinweise unter (05361) 464560.

red