Gefälschte Führerscheine – Wolfsburger Gauner-Clique vor Gericht

Die 0176-Telefonnummer war ein Geheimtipp in der Wolfsburger Spätaussiedler-Community. Wer seinen Führerschein abgeben musste, konnte sich über diese Nummer für 2000 bis 2500 Euro einen neuen litauischen EU-Führerschein besorgen. Es versteht sich von selbst, dass dieses Geschäftsmodell komplett illegal war. Die beiden Drahtzieher aus Wolfsburg wurden nun verurteilt. Ihre Hintermänner und deren Fälscherwerkstatt bleiben allerdings unbekannt.

Unsere Zeitung hatte Mitte November vom ersten Prozess vor dem Amtsgericht gegen den Besitzer (36) eines falschen Führerscheins berichtet. Sein echter war nach einem Verkehrsdelikt eingezogen worden. Der neue Gefälschte sah so täuschend echt aus, dass der Beschuldigte tatsächlich die Chuzpe besaß, den Ausweis einmal in der Polizeiinspektion den Beamten vorzuzeigen. Niemand schöpfte Verdacht.

Erster Führerschein-Besitzer bereits verurteilt

Als der Beschuldigte allerdings später einmal in eine Verkehrskontrolle geriet, stand ihm eine junge Polizeibeamtin gegenüber, die kurz zuvor einen Dokumentenlehrgang beim LKA absolviert hatte und nun misstrauisch wurde. Sie konfiszierte den Ausweis, den der Dokumentenexperte der Polizei Wolfsburg als Totalfälschung entlarvte. Der 36-Jährige beteuerte vor Gericht, er hätte den Führerschein legal bei einer litauischen Fahrschule erworben und dort sogar Fahrstunden absolviert. An viel mehr vermochte er sich nicht mehr zu erinnern und das alles nahm ihm auch niemand ab. Die Strafrichterin verurteilte den Harz-IV-Empfänger zu 900 Euro Geldstrafe.

Sie ist Altenpflegerin, er Kfz-Mechaniker

In diesem ersten Prozess berichtete der Dokumentenexperte der Polizei Wolfsburg, der Ausweis entstammte offenkundig einer ganzen Fälschungsserie, die in Wolfsburg insbesondere unter Russlanddeutschen kursiert und deren Ursprung bei einer Täterin verortet wurde. Diese Frau, eine Altenpflegerin (35), und ihr Komplize, ein arbeitsloser Kfz-Mechaniker (51), mussten sich nun vor dem Amtsgericht verantworten. Beide sind Kasachen. Offenbar wurde befürchtet, sie könnten sich wegen der Ermittlungen absetzen. Während der Mann nach seiner Festnahme zunächst einen Monat in Untersuchungshaft einquartiert wurde, blieb die Frau noch einmal gerade so auf freiem Fuß, musste allerdings strenge Meldeauflagen erfüllen.

Konspirative Treffen an einer Tankstelle an der A2

Ihre Masche lief wohl ganz erfolgreich: In Anbahnungsgesprächen präsentierte die Frau den Kunden in spe einen Aktenordner mit gefälschten Dokumenten von zufriedenen Wolfsburger Kunden. Wer in den illegalen Handel einwilligte, der musste den Großteil des Kaufpreises bei der Bestellung bar auf den Tisch legen, den Rest dann bei Lieferung. Ihr Komplize hielt den Kontakt zu den Hinterleuten. Per Mail wurden die Personalien des Käufers samt Passbild nach Litauen geschickt. Die Übergabe der gefälschten Ausweise fand dann konspirativ an der Aral-Tankstelle an der A2-Abfahrt Königslutter statt.

Der Staat greift sich den illegalen Gewinn

Acht Fälle von Führerschein-Falsifikaten waren angeklagt. Nach einer Verständigung zwischen der Staatsanwältin, den beiden Verteidigern und der Kammer wurden vier Fälle eingestellt. Blieben noch vier weitere. Und dann ging alles ganz schnell: Die Angeklagten räumten über ihre Verteidiger die Taten im Sinne der Anklage ein. Die Staatsanwältin forderte etwas mehr, die Verteidiger etwas weniger, die Kammer wählte die goldene Mitte und verurteilte beide jeweils zu 11 Monaten Haft, die zur Bewährung ausgesetzt werden. Außerdem wird der illegale Gewinn (9500 Euro) abgeschöpft – was zunächst die 35-Jährige härter treffen wird, hat sich schließlich doch einen Job.

