Wolfsburger (18) dreht auf Schultoilette heimlich Spannervideos

Mit einer versteckten Kamera filmte ein 18-Jähriger im Februar 2020 heimlich seine Mitschüler auf einer Toilette. In aller gebotenen Zurückhaltung berichtete die Polizei Ende Februar über die laufenden Ermittlungen in dem Fall, der Schüler und deren Eltern in ganz Wolfsburg gleichermaßen aufgeschreckt haben dürfte. Selbst die Redaktion erreichte Nachfragen von Personen, die nun befürchteten, möglicherweise zu den Opfern zu gehören. Die Ermittlungen in dem Fall sind mittlerweile abgeschlossen, das Strafverfahren wurde vorläufig eingestellt. Die Konsequenzen für den 18-Jährigen sind hart.

Dass das Beobachten von Menschen in intimen Situationen für viele Menschen ein Bedürfnis ist, verdeutlicht die Tatsache, dass die Sexfilm-Industrie ihr Geschäftsmodell darauf aufbaut. Illegal ist Spannerei dann, wenn Opfer ohne ihre Einwilligung und ohne ihr Wissen den Blicken des heimlichen Beobachters ausgesetzt sind (Paragraf 210a StGB). Wenn dann eine solche Tat herauskommt, ist es für die Betroffenen im höchsten Maße beschämend. Im vorliegenden Fall, der sich an der Neuen Schule in Wolfsburg ereignet hat, wurden mindestens 16 Personen gefilmt. „Hauptsächlich waren es Schüler“, teilt Christian Wolters, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig auf Nachfrage fest.

„Man kam relativ schnell auf den 18-Jährigen als Verdächtigen“

Der heimliche Angriff auf die Intimsphäre der Betroffenen fand auf einer Unisex-Toilette auf dem Schulgelände statt, die von allen Jahrgängen der Ganztagsschule mit Grundschule und Integrierten Gesamtschule genutzt werden kann. Offen bleibt, ob die Kamera in der Toilettenschüssel oder in der Kabine montiert war. Jedenfalls entdeckte ein Schüler das Gerät. Das für Jugendsachen zuständige 6. Fachkommissariat ermittelte in dem Fall. „Man kam relativ schnell auf den 18-Jährigen als Verdächtigen“, teilte Polizeisprecher Sven-Marco Claus damals unserer Zeitung mit. Der jungen Mann musste sich seitdem wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs verantworten – ein als Vergehen bezeichnet eine minderschwere Straftat, die gleichwohl mit Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe geahndet werden kann.

Das Motiv: War es wirklich reine Neugier?

Was war die Motivation des Täters? Er wurde bei der Polizei vernommen, und ließ sich dort laut Wolters ebenso vollständig geständig ein wie bei einem weiteren Gespräch mit der Jugendgerichtshilfe Wolfsburg, die im Rahmen des Strafverfahrens beteiligt wurde. Die Erkenntnis: „Der Beschuldigte hat erklärt, die Kamera aus reiner Neugier angebracht zu haben“, so Wolters. Dafür könnte die Tatsache sprechen, dass der 18-Jährige strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getreten war. „Er bedauert die Tat und soll sich bereits bei mehreren Geschädigten entschuldigt haben.“

Die technische Entwicklung schreitet immer weiter voran. Mini-Kameras, die über Akku verfügen, in HD-Qualität filmen und per Bewegungssensor auslösen gib es in zig verschiedenen Variationen. Manche Anbieter werben damit, ihre Spion-Kameras könnten „alle interessanten Momente“ erfassen, die Linse sei so klein, dass man sie auf die Kleidung nähen und filmen könnte, „ohne Aufmerksamkeit zu erregen“.

Wurden die Taten also nur begangen, weil es technisch so einfach war? Staatsanwaltschaft und Jugendamt wollen genauer hinschauen. „Nach der Tat hat sich der Beschuldigte verhaltenstherapeutisch untersuchen lassen“, erklärt Wolters. Der 18-Jährige nimmt auch weiter an einer verhaltenstherapeutischen Behandlung teil. Die Erledigung der Auflagen ist Voraussetzung, dass das Strafverfahren endgültig eingestellt wird. Aufgrund des schwerwiegenden Verstoßes hätte der junge Mann wohl keine Zukunft mehr an der Schule gehabt. Und Wolfsburg ist eine kleine Stadt. Wolters berichtete, der Beschuldigte habe die Schule und darüber hinaus seinen Wohnort gewechselt.

Schulleiter: „Das war ein massiver Verstoß gegen die Schulordnung“

Für Dr. Klaus-Peter Nieschulz, den Leiter der Schule in freier Trägerschaft, dürften die Tage der Entdeckung und die folgenden Monate der Ermittlungen keine leichte Zeit gewesen sein. Er erfuhr von unserer Zeitung von der vorläufigen Einstellung des Verfahrens. „Ich habe (Anmerkung: nach der Entdeckung der Kamera) sofort die Polizei eingeschaltet. Durch mich wurden sofort Sanktionen eingeleitet. Es ist völlig klar, dass dieses Vorgehen ein massiver Verstoß gegen die Schulordnung darstellt.“ Die ist relativ strikt und eindeutig:. Wörtlich heißt es: „Handys und andere elektronische Geräte dürfen von Schülern/Schülerinnen auf dem Schulgelände nicht benutzt, sondern nur ausgeschaltet in den Taschenmitgeführt werden. Auf dem Schulgelände sind Telefonieren, Ton- und Bildaufzeichnungen ohne ausdrückliche Erlaubnis einer Lehrkraft verboten.“

Die Schulsozialarbeit soll verstärkt werden

Nieschulz wies darauf hin, dass die Schulsozialpädagoginnen und -pädagogen an der Neue Schule grundsätzlich präventiv mit den Schülerinnen und Schülern in vielerlei Hinsicht arbeiten. Die Gruppe der Sozialpädagogen habe zum 1. Dezember 2020 eine feste Struktur innerhalb der Schule erhalten habe. Es gibt nun einen Fachbereich Schulsozialpädagogik mit einen Leiter. „Wir nehmen einen Vorfall wie diesen zum Anlass, unsere Bemühungen pädagogisch weiter zu fokussieren. Dies kann in Einzel- oder Gruppen bezogene Maßnahmen münden“, so Nieschulz.