Attraktion für Familien: Karls Erlebnisdorf soll es in Zukunft auch in Wolfsburg geben.

Karls-Dorf in Wolfsburg: Ausschuss ist heiß auf Erdbeeren

Die Aussichten auf Karls Erlebnisdorf und die Verwirklichung der Schöne-Heide-Pläne des Investors Thomas Funke auf dem Landleben-Areal bei Kästorf sorgen in der Kommunalpolitik für gute Laune. „Bei Erdbeeren werde ich noch einmal zum Kind“, erklärte Jens Tönskötter am Dienstag in der Sitzung des Strategieausschusses. Nicht nur der Ausschussvorsitzende wird bei den kleinen roten Früchten schwach: Das Votum fiel einstimmig aus.

Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide hatte erläutert, dass es darum geht, statt eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans einen Angebotsbebauungsplan aufzustellen. Nötig ist die Änderung, weil sich auf Funkes Gelände an der B 188 auch der Erdbeer-Erlebnispark ansiedeln will. „Ein weiteres touristisches Highlight für Wolfsburg“ Die Erwartungen sind hoch. Sabah Enversen (SPD) erhofft sich eine „Initialzündung“ für das Gebiet. Erster Stadtrat und WMG-Geschäftsführer Dennis Weilmann konstatierte: „Mit Karls Erlebnisdorf haben wir ein weiteres touristisches Highlight für Wolfsburg.“ Auch der oft kritische Thomas Schlick (AfD) zeigte sich erfreut über die Aussicht auf einen Erdbeer-Erlebnispark und sprach Karls-Chef Robert Dahl seinen Respekt dafür aus, ausgerechnet jetzt so ein Vorhaben anzugehen. „Es ist ja keine leichte Zeit.“ Hotel mit bis zu sechs Geschossen ist auf Landleben-Areal geplant Stadtplanungsleiterin Silke Lässig erläuterte, dass der Freizeitpark nur ein großes Gebäude benötigt. Funke plant am Eingang des südlichen Teils ein bis zu sechsstöckiges Hotel und dahinter mehrere niedrigere Gebäude mit Gastronomie, einer Indoor-Sportanlage und Einzelhandel, den man im Stadtzentrum eher nicht findet. Autofahrer sollen von der Straße Kohlgärten auf das Gelände fahren. In Funkes Bereich sind eine Tiefgarage sowie mehrere kleinere Parkplätze geplant. „Wir sind mit beiden Vorhabenträgern auf einem guten Weg, um kurzfristig in die Bauleitplanung einsteigen zu können“, bilanzierte Lässig. Viel Lob gab es für die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft. „Ohne den enormen Einsatz der WMG wäre das hier so nicht möglich gewesen“, sagte Sabah Enversen (SPD).