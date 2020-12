Wenn Wolfsburg erneut sein Busliniennetz umkrempelt, dann auch, um es stärker an die Schiene anzubinden. Denn der Bahnverkehr könnte sich in den kommenden Jahren extrem verändern.

Der Regionalverband Großraum Braunschweig setze sich sehr stark bei der Deutschen Bahn dafür ein, den Bahnhof Vorsfelde zu reaktivieren, berichtete der Leiter der Strategischen Planung, Marcel Hilbig, jetzt dem Wolfsburger Strategieausschuss. Der Ausbau der Weddeler Schleife ist schon angekündigt, ein zusätzlicher Bahnhalt an der Heinrich-Nordhoff-Straße nicht erst seit der Masterplanung Nordhoffachse Thema. Damit gäbe es von Fallersleben bis Vorsfelde vier Haltepunkte. Vielleicht, sagte Hilbig, könne man in ferner Zukunft ein S-Bahn-ähnliches Angebot schaffen.

Bachmann will engeren Takt zwischen Wolfsburg und Hannover

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Georg Bachmann Bachmann wünscht sich eine engere Taktung des „Enno“ auf der Strecke Wolfsburg-Hannover. Er hofft, dass bei schnelleren Umstiegsmöglichkeiten mehr Pendler aus dem Gifhorner Nordkreis mit dem Zug nach Wolfsburg pendeln.

Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide erklärte „eine leistungsfähige Verknüpfung“ des Busnetzes mit anderen Verkehrsmitteln für wichtig. Dazu gehört nicht nur die Bahn. An im Stadtgebiet verteilten Mobilitätsstationen sollen die Wolfsburger künftig vom Rad in den Bus, vom Bus auf den Roller oder auch auf ganz andere Verkehrsmittel umsteigen können. Der Regionalverband, so Hilbig, werde ein Förderprogramm für Mobilitätsstationen auf den Weg bringen.

Lob für die App des Verkehrsverbundes Region Braunschweig

Die Anfang des Monats eingeführte VRB-App, mit der sich im Verkehrsverbundes Region Braunschweig Tickets für Bus und Bahn lösen lassen, soll nur der erste Schritt zu einem umfassenderen Angebot sein. Der Ausschussvorsitzende Jens Tönskötter hat die Anwendung schon auf dem Smartphone und preist sie als ausgezeichnetes Beispiel für Service. „Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache“, lobt der Parteiunabhängige.

Bachmann regte an, bei der Konzeptionierung des neuen Busliniennetzes auch einen Plan zu entwerfen, wie der Busverkehr CO2-neutral werden kann. Das sei die Voraussetzung dafür, Fördermittel für Elektrobusse zu erhalten. Der Ausschuss sprach sich einstimmig dafür aus, das Wolfsburger Busliniennetz neu zu erfinden.