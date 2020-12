Wolfsburger Ausbildungsverbund in der Pflege startet erfolgreich

Die Pflege älterer Menschen bekommt immer mehr Bedeutung. Gleichzeitig ist der Pflegeberuf im Wandel und es fehlt an Personal. Auf Initiative der Stadt und des Diakonischen Werks Wolfsburg wurde ein Ausbildungsverbund für die Region gegründet. Im August und Oktober starteten die ersten beiden Kurse mit jeweils 27 Schülern.

Jeder Partner bringt seine Stärken ein

Dagmar Schimkowiak, Leiterin der Pflegeschule am Klinikum Wolfsburg, stellte die Ziele des Ausbildungsverbunds im jüngsten Klinikumsausschuss vor. Nach der Absichtserklärung im Mai 2019 wurde der Kooperationsvertrag im Oktober 2020 unterzeichnet. Neben Klinikum und Diakonie haben sich bereits die AWO, das DRK, die Caritas, der Paritätische, die Sozialstation Vorsfelde und der Pflegedienst Bettina Harms beteiligt. Es könnten sich noch weitere Pflegeeinrichtungen anschließen, sagte Schimkowiak. Klinikumsdezernentin Monika Müller ist überzeugt von dem Modell: „Der Kooperationsvertrag ermöglicht uns in der Region Wolfsburg eine ganzheitliche Ausbildung, von der alle Auszubildenden und Ausbildungsstellen profitieren, da jeder Partner im Verbund seine Stärken einbringen kann und wir einander unterstützen.“

Ausbildung grundlegend verändert

Mit Beginn diesen Jahres wurde die Ausbildung im Bereich der Pflege in Deutschland grundlegend verändert. Bisher mussten sich Auszubildende vor ihrem Ausbildungsstart entscheiden, ob sie später in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege oder Kinderkrankenpflege arbeiten wollen. Neu ist nun: Alle werden gemeinsam ausgebildet und können nach der Ausbildung in allen Bereichen der Pflege eingesetzt werden. Die Auszubildenden machen den Abschluss als Pflegefachfrau oder -mann. Die Änderung habe sich aber noch nicht bei allen Interessierten herumgesprochen. „Manche schreiben in ihren Bewerbungen, dass sie eine Ausbildung in der Kinderkrankenpflege oder Gesundheits- und Krankenpflege machen möchte“, berichtete Schimkowiak. „Wir müssen noch immer erklären, was der Beruf bedeutet.“ Das solle auch in Schulen oder auf Messen geschehen.

50 Bewerbungen liegen bereits vor

Die Pflegeschulleiterin erläuterte, dass sich der Pflegeberuf im Laufe der Zeit verändert habe. In Krankenhäusern würden zunehmend ältere Menschen und auch dementiell erkrankte Menschen versorgt, der medizinische Behandlungsbedarf in Pflegeheimen steige und die Bedeutung der ambulanten Versorgung Pflegebedürftiger nehme zu.

Der Vorsitzende des Klinikumsausschusses, Ingolf Viereck (SPD), bezeichnete den Ausbildungsverbund in Wolfsburg als „tolles Modell“. Mit Blick auf die nächsten Ausbildungskurse, die am 1. August und 1. Oktober 2021 starten, wollte Viereck wissen, ob es genügend Bewerber gibt. Aktuell lägen ihr rund 50 Bewerbungen vor, sagte Schimkowiak. Sie habe schon einige mündliche Zusagen erteilt. Im Januar stünden weitere Bewerbungsgespräche an.