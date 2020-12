Radler in Wolfsburg unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs

Unter Alkohol und Drogen hat ein 20 Jahre alter Radfahrer gestanden, als die Polizei ihn am frühen Sonntagmorgen in der Porschestraße stoppte. Er war laut Mitteilung den Beamten aufgefallen, als er um 4.10 Uhr in starken Schlangenlinien die Fußgängerzone befuhr. Auf Nachfrage erklärte der Wolfsburger, dass er neben Alkohol auch Amphetamin und Marihuana konsumiert hatte.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte 2,05 Promille. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine und Marihuana. Dem 20-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln, sowie Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

red