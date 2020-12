Die Coronazahlen in Wolfsburg steigen wieder an.

Wolfsburg. Die Corona-Inzidenz steigt am Montag auf 88,4. In den vergangenen sieben Tagen erhielten 110 Wolfsburger ein positives Testergebnis.

39 Neuinfektionen und 153 akute Fälle am Montag in Wolfsburg

In Wolfsburg hat es zwischen Samstag und Montag 39 Corona-Neuinfektionen gegeben, 30 davon am Samstag, 9 am Montag. Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt damit 1196. Als genesen gelten 983 Bürger, 23 mehr als am Freitag. Verstorben an oder mit dem Virus sind 60 Personen. Die Zahl der akuten Fälle liegt bei 153, das sind 16 mehr als am Freitag.

Im Zeitraum der vergangenen sieben Tage sind 110 Personen positiv getestet worden. Das entspricht nach den Berechnungsgrundlagen der Stadt Wolfsburg einer 7-Tage-Inzidenz von 88,4 pro 100.000 Einwohnern.

