Glasfaserausbau in Vorsfelde-Nord geht voran

Der Glasfaserausbau der Stadtwerke Wolfsburg AG und der Wobcom GmbH in Vorsfelde-Nord ist in vollem Gange. Ab sofort schließt die Wobcom laut Mitteilung die ersten Kunden an das neue, leistungsstarke Glasfasernetz an. Zahlreiche Anschlüsse gehen noch vor Weihnachten ans Netz und ermöglichen, Filme per Internetfernsehen unterbrechungsfrei zu streamen oder Videotelefonie mit hochwertiger Bild- und Tonqualität zu nutzen – dies alles ist nun schon über die anstehenden Feiertage möglich.

Schnelles Internet für Videokonferenzen im Home-Office

Einer der ersten Kunden war Michael Bausch aus Vorsfelde. Er hat sich für den leistungsstarken Gigabit-Tarif mit 1000 Mbit/s entschieden. „Ich freue mich sehr über die superschnelle Bandbreite und auch die schnelle Installation“, wird Bausch zitiert. „Aktuell arbeiten wir viel im Home-Office, haben viele Videokonferenzen und nutzen auch oft Streaming – dafür wollte ich die entsprechende Leistung.“

Informationen zum Thema Glasfaser unter (05361) 8911555 oder www.glaserfaser-made-in-wolfsburg.de.

red