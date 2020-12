Siebenjähriger Joel sammelt für Kater im Ehmer Seniorenzentrum

Der siebenjährige Joel Bartels hat ein großes Herz. Für das Senioren- und Begegnungszentrum Bertha-von-Suttner sammelte Joel mehr als 500 Euro. In den vergangenen Wochen klingelte Joel an vielen Türen im Ehmer Wohngebiet Kerksiek und auch an seiner Grundschule in Ehmen fand Joel viele großzügige Spender, schreibt die Diakonie.

Im nächsten Jahr möchte er fürs Kinderhospiz sammeln

Das Geld ist dafür gedacht, die jüngsten Bewohner der Einrichtung zu unterstützen: Leo und Kalle. Die beiden jungen Kater sind vor Kurzem bei den Senioren eingezogen und halten sie auf Trab. „Mit Joels Unterstützung können wir für die beiden Katzen die nächsten Arztbesuche, Spielzeug, Futter und Katzenstreu bezahlen. Aber auch Leckerlis mit denen unsere Bewohner die beiden verwöhnen dürfen“, freut sich Stefanie Unterdörfel, die Einrichtungsleiterin des Senioren- und Begegnungszentrums.

Joel hat auch schon das nächste Spendenprojekt geplant. Nächstes Jahr will er fürs Kinderhospiz sammeln.

red