Seit Beginn der Corona-Pandemie erhielten 1253 Bürger in Wolfsburg ein positives Testergebnis.

Wolfsburg. Es gibt 20 Neuinfektionen. 207 Bürger sind akut infiziert. 124 Wolfsburger erhielten in den vergangenen sieben Tagen ein positives Testergebnis.

Wolfsburger Corona-Inzidenz steigt am Donnerstag auf 99,7

Auch eine Woche vor Heiligabend ebbt der Corona-Aufwärtstrend in Wolfsburg nicht ab. Am Donnerstag vermeldete die Stadt 20 Neuinfektionen. Die Inzidenz steigt damit weiter auf 99,7. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt mittlerweile bei 1253. Als genesen gelten 986 Bürger, zwei mehr als am Mittwoch.

Die Zahl der Verstorbenen liegt bei 60, derzeit sind 207 Wolfsburger mit dem Virus infiziert. Im Zeitraum der vergangenen sieben Tage sind 124 Personen positiv getestet worden. Weitere Informationen zum Virus in Wolfsburg gibt es unter www.wolfsburg.de/corona.

red