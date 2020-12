Wolfsburger Räuber stehlen bei zwei Taten Handtaschen

Wolfsburg. Der eine Vorfall ereignete sich am Samstag in der Goethestraße, der zweite am Montag in der Kolpingstraße. In beiden Fällen fuhren die Diebe Fahrrad.

Ein unbekannter Täter hat am Montag gegen 9.30 Uhr einer 80 Jahre alten Rentnerin die Handtasche auf einem Parkplatz in der Kolpingstraße entrissen und ist danach per Fahrrad in die Fußgängerzone der Porschestraße geflüchtet. Laut Polizei ist der gesuchte Räuber etwa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er trug eine hellblaue Jacke und eine orangefarbene Mütze.

Bereits am Samstag ereignete sich gegen 12 Uhr ein ähnlicher Straßenraub, bei dem ein unbekannter Täter einer 78-jährigen Wolfsburgerin in der Goethestraße nahe der Lessingstraße die über die Schulter gehängte Handtasche entriss. Auch dieser Täter war mit einem Fahrrad unterwegs und flüchtete nach der Tat in Richtung Saarstraße. In beiden Fällen wurden wenig Bargeld, Bankkarten und Personaldokumente erbeutet. Hinweise: (05361) 46460.

