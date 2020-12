Wolfsburger „Weihnachtstüten mit Herz“ werden am Montag verteilt

Die 1000 „Weihnachtstüten mit Herz“ haben am Montag die Besitzer gewechselt. Marvin Schaber, Center-Manager der City-Galerie, hat mit einem Team auf einer Tour die Geschenke verschiedenen Wolfsburger Seniorenheimen überreicht. Am Samstag hatten sich einige Ehrenamtler in den Katakomben des Wolfsburger Einkaufszentrums getroffen und die Tüten zusammengestellt. Dabei arbeiteten Vertreter aus Politik, Sport und Gesellschaft Hand in Hand.

