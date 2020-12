Bescherung in Wolfsburgs Obdachlosenunterkunft

Das Ehepaar Monika und Wolfgang Schmidt von der Kirchengemeinde St. Christophorus ( Beide in roter Jacke ) und Carolin Külps von der Margarete-Schnellecke-Stiftung verteilten Weihnachtsgeschenke an Obdachlose in der Borsigstraße

Es sind Geschichten von Spielsucht, Krankheiten, Resignation und tiefen Stürzen, die sie an den Rand einer Konsumgesellschaft gedrängt haben. Keine Einzelfälle aber doch Einzelschicksale. Viele Menschen, die nicht mehr Schritt halten können oder alles verloren haben, landen in der Obdachlosenunterkunft an der Borsigstraße. Das ist kein schöner Ort, dort am Rande eines Industriegebiets, aber einer, der für eine Weile ein Dach über dem Kopf bietet, manchem wohl bis zum Ende. Um ebendiese Menschen kümmern sich Monika und Wolfgang Schmidt von der St. Christophorus Gemeinde nun schon seit über 30 Jahren. Jeden Donnerstag schauen sie bei den Menschen an der Borsigstraße vorbei, um sie mit den wichtigsten Dingen des Alltags zu versorgen. Auch an Heiligabend waren sie vor Ort, um die großen Tüten zu verteilen. Carolin Külps von der Margarete Schnellecke Stiftung half ihnen. Die Stiftung unterstützt das Engagement seit 20 Jahren finanziell.

50 Tüten für Wolfsburgs Obdachlose gepackt

Ein ganzer Anhänger voll wurde verteilt. Foto: regios24/Michael Uhmeyer

Dass sie sich im Auftrage der Christophorus Gemeinde engagieren, betonen Monika und Wolfgang Schmidt. „Das hat mit dem Gemeindefrühstück begonnen“, so Monika. Damals, vor 30 Jahren, sei der Gedanke aufgekommen, auch die Menschen der Unterkunft teilhaben lassen zu wollen. „Sie gehören in den Einzugsbereich unserer Gemeinde“, ergänzte Schmidt. Eine bescheidene Erklärung für langes Engagement, aus dem hier und da sogar engere Beziehungen geworden sind, wie das Ehepaar erklärte. Überhaupt: Mancher, der die Borsigstraße verlassen habe, werde weiterhin von den Schmidts besucht, „... wenn der betreffende Mensch das möchte“, schob Wolfgang Schmidt nach.

Auto und Anhänger des Ehepaares sind vollgepackt mit großen Tragetaschen. „50 Tüten haben wir gepackt“, so Monika Schmidt. So viele Menschen leben nicht an der Borsigstraße, aber die Schmidts drehen noch ihre Runde, so, wie sie es immer tun, donnerstags um 10 Uhr. Diese Uhrzeit kennen die Bewohner der Borsigstraße, denn schon vor Eintreffen der Ehrenamtlichen standen sie in korrekten Abständen in einer Schlange an, dort, wo später der Ausgabetisch aufgebaut wurde, übrigens alles nach Corona-Bedingungen.

Lebensmittel, Toilettenpapier, löslicher Kaffee

In den großen Tragestaschen steckt der Grundbedarf: Lebensmittel, Toilettenpapier, löslicher Kaffee, für alle, die keine Kaffeemaschine haben, Filterkaffee für alle mit. Foto: regios24/Michael Uhmeyer

In den großen Tragetaschen steckt der Grundbedarf: Lebensmittel, Toilettenpapier, löslicher Kaffee, für alle, die keine Kaffeemaschine haben, Filterkaffee für alle mit. Die Schmidts beschäftigen sich mit den Menschen, lernen sie kennen, schauen hin und lassen sie nicht alleine. Der Dank sind offenbar manche vertraute Gespräche, Gesten der Dankbarkeit und ein Lächeln in den Augen. Es wird deutlich: Der Weg in die Borsigstraße ist nicht so weit, wie man annehmen möchte. Etwa 70 bis 80 obdachlose Menschen, so schätzte es das Ehepaar Schmidt, gebe es wohl in Wolfsburg. Nicht alle können sie erreichen, aber jenen, die es zulassen, wollen sie weiter zur Seite stehen, immer donnerstags um 10.