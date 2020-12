Wohnungen und Hotels in Wolfsburg: Politikerin fordert Umdenken

Im Allerpark eröffnet Anfang 2018 das Courtyard-Hotel. In direkter Nachbarschaft an der Berliner Brücke entsteht bis 2022 ein Bürohochhaus mit einem weiteren Hotel.

Nein, so ganz zufrieden geben möchte sich Angelika Jahns mit der offiziellen Antwort der Verwaltung nicht. Baut Wolfsburg zuviel Wohnungen? Stehen nicht schon viele leer und sind die neuen alle schon vergeben? Dies hatte die CDU-Politikerin in der letzten Ratssitzung für dieses Jahr die Verwaltung gefragt.

Stadt sieht keine Probleme bei der Vermarktung von neuen und alten Wohnungen - im Gegenteil

Laut Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide sei über Probleme bei Vermietung und Verkauf neuer Wohneinheiten nichts bekannt. Der Wunsch nach mehr Wohnfläche werde im Gegenteil, bedingt durchs Arbeiten zuhause, noch erhöht - Homeoffice benötige mehr Platz daheim. Hans-Georg Bachmann (SPD) berichtete zudem im Rat für den Bereich der Innenstadt, dass dort auf 160 Nachfragen aktuell 32 Angebote kämen.

CDU hat bei Wohnungsbauvorhaben immer mitgestimmt

CDU-Ratsfrau Angelika Jahns will sich allerdings damit nicht zufrieden geben, sondern legt noch einmal nach. "Ich weiß, wir haben bei den Wohnungsbauvorhaben bisher immer mitgestimmt, sind also auch in der Verantwortung. Eben deshalb müssen wir unsere Richtung auch immer wieder überprüfen - die aktuellen Veränderungen sind einfach zu tiefgreifend." Dies erklärte sie gegenüber unserer Zeitung.

Im Allerpark soll das Courtyard-Hotel eröffnen. Foto: Landmann / Regios24

Auch zuviele neue Hotels in der Planung?

Auch der von der Stadt angenommene Bedarf an Hotels und die geplanten Neubauten dazu seien zu überprüfen. In Zeiten der Digitalisierung werde es nicht mehr so viele Kongresse, Tagungen, Konferenzen vor Ort geben. Jahns vermutet: "Die Hotel-Übernachtungen werden unter der Woche dauerhaft zurückgehen. Die Arbeitswelt entwickelt sich doch gerade in eine andere ganz Richtung." Online-Konferenzen statt Fahrt oder Flug zum Tagungsort seien die Schlagworte.

CDU in neuer Rolle als Mahnerin und Warnerin?

Auch hier habe ihre Partei, räumt Angelika Jahns ein, in der Vergangenheit die großen Entwicklungen zur Stadtentwicklung mitbeschlossen. "Und das Projekt Nordhoff-Achse wird ja nicht schlechter, wenn man das Thema Hotelbau rausnimmt. Wir haben Kapazitäten in der Stadt, die erstmal ausgelastet werden müssen."

Ist der Boom hoher Übernachtungszahlen vorüber?

Viele bestehende Hotels hätten in den vergangenen Jahren angebaut, aufgestockt, vom Boom hoher Übernachtungszahlen profitiert. "Dass diese Phase andauert, glaube ich nicht. Es muss meiner Meinung nach auch darum gehen, unsere Hotels als Familienbetriebe zu stärken. Noch mehr Hotelketten am Ort sind der falsche Weg."

Wie ist es mit dem geplanten Gewerbegebiet an der A 39?

Stadtentwicklung nach den bisherigen Eckdaten zu machen, sei ein Weg, der zu Leerständen führen könnte, fürchtet CDU-Politikerin Jahns. Dies gelte auch mit Blick auf das schon vor der Machbarkeitsstudie zum Politikum gewordenen interkommunalen Gewerbegebiet an der A 39. "Es muss erlaubt sein, den weiteren Verbrauch an Ressourcen dem tatsächlichen Bedarf gegenüberzustellen. Wenn es tatsächlich so ist, dass die Gewerbeflächen benötigt werden, muss man über Lösungswege nachdenken." Denkverbote dürfe es jedenfalls in keine Richtung geben.

Projekt der vier Kommunen muss erst in den Klimabeirat

Das Gewerbegebiet, das Braunschweig, Helmstedt, Wolfenbüttel und Wolfsburg gemeinsam ausweisen wollen, muss zunächst in den Klimabeirat der Stadt Wolfsburg. Es war jetzt kurzfristig von der Tagesordnung des Rates für die Dezembersitzung genommen worden. Der Klimabeirat hatte sich in diesem Jahr gegründet und seine Arbeit aufgenommen. Er setzt sich aus Umweltverbänden, Politik und Verwaltung zusammen. Die Leitung obliegt dem Stadtbaurat.