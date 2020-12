Darts-WM: VfL-Spieler hoffen auf Boom dank Gabriel Clemens

Gabriel Clemens sorgte bei der Darts-Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace für eine Sensation. Der 37-Jährige besiegte den amtierenden Weltmeister Peter Wright knapp mit 4:3 und schaffte als erster Deutscher den Einzug in ein WM-Achtelfinale. Dort trifft er am Dienstag, 29. Dezember, ab 19 Uhr auf den Polen Krzysztof Ratajski. Ein Duell, das auch in Wolfsburg mit großer Spannung und Vorfreude erwartet wird.

Darts-Abteilung des VfL vor zehn Jahren gegründet

„Wenn Gabriel Clemens erneut so stark spielt, wie gegen Wright, dann gewinnt er“, ist Patrik Preimeß überzeugt. Der 39-Jährige ist Sportwart der 2010 gegründeten Darts-Abteilung des VfL Wolfsburg und spielt selbst seit 15 Jahren Darts. Der Sieg gegen Wright sei eine „dicke Überraschung“ gewesen, meint Preimeß.

Patrik Preimeß ist Sportwart der VfL-Darts-Abteilung und Teamkapitän der ersten Mannschaft. Foto: privat

Schließlich gehöre Wright seit Jahrzehnten zur Weltspitze, Clemens dagegen spiele erst seit zwei Jahren auf diesem Niveau. „Clemens muss nun seine Leistung bestätigen. Aber der Druck ist groß. Denn gegen Ratajski ist er jetzt in der Favoritenrolle. Ich bin gespannt, wie er mit der Situation umgeht“, analysiert Preimeß.

Wandel vom Kneipen- zum Trendsport

Für den Wolfsburger ist Darts viel mehr als nur das Werfen von drei Pfeilen auf eine runde Scheiben mit Zahlen von 1 bis 20 darauf. Der Wandel vom Kneipen- zum Trendsport sei längst vollzogen. Das Spiel werde beim VfL professionell betrieben. „Während des Spiel- und Trainingsbetriebs wird bei uns selbstverständlich kein Alkohol getrunken und auch nicht geraucht“, erklärt Preimeß und fügt hinzu: „Darts ist ein Mentalsport, der hohe Konzentration verlangt.“

VfL spielt in der zweithöchsten Liga

Der VfL hat die größte Darts-Abteilung in Wolfsburg. Den 35 Mitgliedern stehen im Vereinsheim in der VfL-Gaststätte im Elsterweg zehn Dartboards zur Verfügung. Es gibt fünf Mannschaften. Teamkapitän Patrik Preimeß tritt mit der ersten Mannschaft in der Niedersachsenliga an, der zweithöchsten Klasse nach der Bundesliga. Er ist überzeugt: Der Darts-Boom wird weitergehen. Die Akzeptanz für die Sportart sei in den vergangenen Jahren immer größer geworden. „Inzwischen übertragen Sender wie Sport 1 und DAZN die Spiele vom Nachmittag bis in den späten Abend. Während früher um jede Minute gekämpft werden musste, ist Darts inzwischen ein fester Bestandteil des Fernsehprogramms“, sagt Preimeß.

Die erste Darts-Mannschaft des VfL Wolfsburg spielt in der Niedersachsenliga. Foto: privat

Der Wolfsburger drückt nun Gabriel Clemens fest die Daumen und hofft, dass dieser bei der Weltmeisterschaft weiter für Furore sorgt. „Das hat sicherlich auch positive Auswirkungen auf unseren Sport. Das erlebt man ja auch bei anderen Sportarten, in denen deutsche Sportler sehr erfolgreich sind.“ Aufgrund der Corona-Pandemie ruht derzeit der Spiel- und Trainingsbetrieb. Untätig sind die Dartspieler des VfL aber keineswegs. „Wir trainieren trotzdem weiter und treten online gegeneinander an“, berichtet Preimeß. Dabei ist eine Kamera auf das Dartboard gerichtet, so können die Treffer des Gegners aus der Ferne verfolgt werden.

Wer sich für die Sportart interessiert und Kontakt zu den Dartspielern des VfL aufnehmen möchte, findet weitere Informationen im Internet unter www.dart.vfl-wob.de.