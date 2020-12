Wie die Wolfsburger Corona-Jahreswechsel feiern

So farbenprächtig wie hier in der Silvesternacht vor einem Jahr mit Blick über Wolfsburg vom Diakonie-Hochhaus wird es diesmal nicht aussehen.

Ordentlich in Schale geworfen und auf einer der vielen Partys in der Stadt ausgelassen ins neue Jahr hineingetanzt. Mit Freunden in großer Runde schön Raclette schnabuliert. Bleigießen mit der ganzen Familie veranstaltet oder mit Nachbarn auf der Straße aufs neue Jahr angestoßen und Raketen in den Himmel ge­jagt: Es sind bittersüße Erinnerun­gen an Silvesternächte, die es we­gen der Corona-Pandemie so dies­mal nicht geben wird. Wir hörten uns um, wie in Wolfsburg stattdes­sen ge­feiert wird.

Ganz klassisch Raclette im kleinsten Familienkreis Im kleinsten Familienkreis, mit ihrem Mann und ihren Eltern, will Isabelle Steinkamp den Jahres­wechsel feiern. Dass diesmal kei­ne Feuerwerksartikel verkauft wer­den und das Abbrennen an vielen Stellen in Wolfsburg verboten ist, stört die Fallersleberin überhaupt nicht: „Wir gucken sowieso lieber zu.“ Und was gibt es als Festes­sen? „Klassisch Raclette.“

Bei Anne Marbach und ihrer klei­nen Familie ist diesmal sowieso al­les anders, verrät die Gifhornerin: „Wir haben einen kleinen Sohn, er ist jetzt 16 Monate alt. Deshalb feiern wir Silvester ganz gemüt­lich, mein Mann und ich wollen Rinderfilet machen.“

Silvester-Konzert im Wolfsburger Theater fällt flach

Wie jedes Jahr will der Neu-Fal­lersleber Sebastian Wegner mit seiner Familie Silvester nicht groß feiern, sondern ganz ruhig bege­hen. „Ich mache mir eh nichts aus Silvester. Aber mit den Kindern werden wir ein bisschen Knallerei machen.“ Die sind nämlich erst 8 und 2,5 Jahre alt und können sich auf Kinderfeuerwerk freuen.

„Normalerweise haben wir das Haus voller Gäste und gehen aus; eigentlich wären wir am Silvester­abend im Konzert im Wolfsburger Theater“, erzählt Ursula Kopisch­ke aus Fallersleben, wie sie und ihr Mann sonst feiern. „Aber nun sind wir nur zu zweit und machen‘s uns gemütlich. Und die Knallerei fehlt mir überhaupt nicht.“

Infektionsfreier Jahreswechsel zu zweit zu Hause

Garantiert infektionsfrei feiert auch Inge Bosch aus Fallersleben mit ihrem Mann. „Wir bleiben zu zweit zu Hause und hoffen, dass das neue Jahr besser wird.“ Dies­mal werde es auch kein besonderes Essen geben. „Und von der Knal­lerei halte ich sowieso nichts.“

„Sonst haben wir immer mit Freunden und Familie Silvester ge­feiert, sind essen gegangen und ha­ben anschließend Party gemacht. Aber man will sich ja nicht anste­cken oder andere gefährden. Daher feiern meine Frau und ich diesmal zu zweit“, erzählt Andreas Rohde. Von der üblichen Silvester-Knalle­rei hält der Sülfelder schon lange nichts mehr. „Da fehlt mir nix. Das sollte man generell sein lassen und das Geld für andere Dinge verwen­den.“

Knallerbsen Marke Eigenbau von der Chemielehrerin Knallen lassen will es dagegen Sa­bine Pemberneck schon – aber klein und fein: „Ich mache Knall­erbsen selbst, wie schon seit über 20 Jahren“, verrät die Fallerslebe­rin. Sie ist vom Fach und weiß, wie‘s geht: „Als Chemielehrerin muss man‘s knallen lassen“, sagt sie schmunzelnd. Das Verkaufs­verbot für Böller findet sie gut und will völlig anders feiern als in frü­heren Jahren: „Sonst haben wir immer im größeren Kreis gefeiert, aber diesmal nur die engste Fami­lie. Wir halten uns an die Regeln und machen Raclette.“

