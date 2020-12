Spekulationen nach Morddrohung gegen Wolfsburger Imam

Aissa Hajlaoui verbrachte seine Kinderjahre in Wolfsburg, pendelte als Schüler zwischen Tunesien und Deutschland und ist seit Februar 2018 Imam des Islamischen Kulturzentrums. Am Tag vor Heiligabend fand er eine Morddrohung in seinem Briefkasten.

Wer hat dem Wolfsburger Imam Aissa Hajlaoui am 23. Dezember eine Morddrohung in den Briefkasten gesteckt?

Diese Frage treibt die Polizei um, ebenso wie viele Wolfsburger. Einige Muslime vermuteten sogleich ein fremdenfeindliches oder rechtsextremes Motiv hinter der Tat. Doch es gibt auch andere Überlegungen in der Community: Ein seit vielen Jahren in Wolfsburg lebender Tunesier äußert den Verdacht, dass der Verfasser des Schreibens aus der Gemeinde selbst stammt.

Sind einige in der Gemeinde der Politik des Imams nicht einverstanden?

Der Mann gibt zu bedenken, dass das Islamische Kulturzentrum mit der Moschee schon lange existiert und dort auch schon lange Imame predigen. „Wieso auf einmal der junge Imam?“, fragt er. Aissa Hajlaoui sei modern und sozial engagiert. Vermutlich seien einige in der Gemeinde mit seiner Politik nicht einverstanden. „Man muss zuerst bei den eigenen Leuten gucken“, findet der Wolfsburger.

Der stellvertretende Vorsitzende des Islamischen Vereins, für den der Imam arbeitet, ist skeptisch. „Wir schließen generell nichts aus“, betont Mourtadha Djemai. „Alles ist denkbar.“ Er halte es jedoch nicht für sonderlich wahrscheinlich, dass jemand aus der Gemeinde das Drohschreiben verfasst habe. „Wir sind nicht dafür bekannt, dass wir extremes Gedankengut vertreten“, betont der Wolfsburger. „Wir nehmen uns als Mainstream-Muslime wahr.“

In einem Kuvert fand der Imam ein Sarg-Bild und den Satz "Du wirst bald hier sein"

Djemai sieht auch keinen Gegensatz zwischen Hajlaoui, der Anfang 2018 aus Tunesien ans Islamische Kulturzentrum kam, und seinem Vorgänger Mohammed Ibrahim. Er predige keine andere Glaubensrichtung. Und der neue Imam, so Djemai, habe von Anfang an versucht, alle Strömungen zusammenzuführen und Frieden im Inneren der Gemeinde wie nach außen zu stiften. Niemand, betont der stellvertretende Vereinsvorsitzende, werde ausgegrenzt, weil er eine konservativere Weltsicht vertrete.

Mourtadha Djemai plädiert dafür, die polizeilichen Ermittlungen abzuwarten. Grundsätzlich erscheint ihm angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen nach wie vor am naheliegendsten, dass das Schreiben einen rechtsextremen Hintergrund hat. Zu sagen, es handele sich um einen rechts gearteten Akt, wäre aber verfrüht, so der Wolfsburger. Aissa Hajlaoui hatte zunächst einen Weihnachtsgruß von Nachbarn vermutet, als er am 23. Dezember in seinem privaten Briefkasten einen unfrankierten Umschlag fand. Doch in dem Kuvert steckte keine Weihnachtskarte, sondern ein Bild von einem Sarg und der Schriftzug „Du wirst bald hier sein. Dreckig.“

Die umgehend vom Imam und Djemai alarmierte Polizei leitete sofort Ermittlungen ein. Sie kann zurzeit kein Tatmotiv ausschließen. „Die Ermittlungen gehen in diesem Anfangsstadium nicht in eine bestimmte Richtung, sondern in alle Richtungen“, erklärt Polizei-Pressesprecher Sven-Marco Claus.

Fragezeichen hinter Herkunft des Schreibens

Bilell Hamoussi vom tunesischen Verein Quantara hatte am Montag einen zunehmenden antiislamischen Rassismus hinter dem Drohbrief vermutet. Der Vorsitzende des Deutsch- Arabischen Freundeskreises, Mouhammad Husseini, beklagte Hetze gegenüber Menschen anderen Glaubens. Mourtadha Djemai erwähnte Hetze in den sozialen Medien und kritisierte eine Verbreitung islamophoben Gedankengutes durch die AfD.

Der Tunesier, der die Täter eher in den eigenen Reihen vermutet, glaubt nicht, dass die Morddrohung aus rechten beziehungsweise rechtsextremen Kreisen kommt. Er ist auch nicht überrascht von der Morddrohung gegen den Imam. „Er ist nicht der Einzige, der Morddrohungen bekommen hat“, sagt er. Er selbst erhalte solche Drohungen alle paar Tage per Brief oder am Telefon. „Es ist nicht so wichtig, nicht so schlimm“, findet er. Die Drohungen seien nicht mehr als Papier.