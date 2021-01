Wolfsburgs Oberbürgermeister sieht viele Arbeitsplätze in Gefahr

„Seit März befinden wir uns im Krisenmodus": In seinem Neujahrsgrußwort zieht Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs Bilanz und äußert die Hoffnung, dass 2021 nicht mehr so stark von der Pandemie bestimmt wird.

Wir veröffentlichen das Grußwort in voller Länge:

"Liebe Mitbürger*innen,

vor einem Jahr ahnte noch niemand, vor welche Herausforderungen uns das Jahr 2020 stellen würde. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen bestimmten Ihren Alltag als Bürger*innen und unser Handeln als Verwaltung.

Der öffentliche Dienst leistet einen hohen Beitrag zur Bewältigung der Krise – allen voran das Personal in unserem Klinikum, das neben dem Normalbetrieb die Covid19-Patient*innen behandelt und pflegt, und die Beschäftigten im Gesundheitsamt, die unter Hochdruck Testungen veranlassen, Quarantäne anordnen, Kontakte nachverfolgen, aber auch die Mitarbeitenden im Impfzentrum, im Krisenstab, im Ordnungsamt. Im Kita- und Schulbereich sind die Beschäftigten seit Monaten besonders gefordert, sie setzen sich herausragend für unsere kleinsten Mitbürger*innen ein. Irgendwo hat fast jede*r in der Stadtverwaltung oder im Klinikum im Dienst Berührungspunkte mit der Corona-Pandemie und ihren Folgen.

Seit März befinden wir uns im Krisenmodus. Anfangs war es eine Mammutaufgabe, ausreichend Schutzmaterial und medizinische Geräte zu beschaffen. Dann war das öffentliche Leben über Wochen nahezu lahmgelegt; Geschäfte, Schulen, Kitas, Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen blieben geschlossen. Es galten Kontaktverbote und Reisewarnungen. Der Sommer erlaubte uns nur kurz durchzuatmen. Seit dem Herbst erleben wir die zweite Welle mit hohen Infektionszahlen und infolgedessen jetzt einem erneuten Shutdown. In der traditionell geselligen Weihnachtszeit treffen uns die Einschränkungen umso härter. Trotzdem bitte ich Sie: Beschränken Sie Ihre Kontakte auf das Notwendigste, um sich und andere vor dem Coronavirus zu schützen.

Der überwiegende Teil der Wolfsburger*innen wirkt vorbildlich an der Eindämmung der Pandemie mit. Besondere Anerkennung gilt auch allen Ehrenamtlichen, die in der Corona-Krise tatkräftig unterstützt haben bzw. noch immer unterstützen. Diese große Hilfsbereitschaft, wie sie etwa in Aktionen wie „Wir helfen“, der „Fantafel“ und in vielen kleinen Zeichen der Nächstenliebe zum Ausdruck kommt, beeindruckt mich. Für das Durchhaltevermögen einerseits und das gute gesellschaftliche Miteinander anderseits möchte ich mich ausdrücklich bedanken.

Für mich persönlich war das Infektionsgeschehen im Hanns-Lilje-Heim im Frühjahr die schlimmste Erfahrung überhaupt: 45 Bewohner*innen starben nach einer Covid19-Erkrankung. Die Tatsache, dass wir dem Virus jetzt nicht mehr wehrlos ausgeliefert sind, sondern bald ein beziehungsweise mehrere Impfstoffe zur Verfügung stehen, lässt mich vorsichtig optimistisch in die Zukunft blicken. Trotzdem helfen vorerst weiter nur die bekannten Regeln, um uns vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen: Kontakte vermeiden, Abstand halten, häufiges Händewaschen, Maske tragen.

Die Krise hat aber nicht nur Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Miteinander, sondern auch in erheblichem Maße auf die Wirtschaft. Erstmals seit langem sehe ich eine große Zahl von Arbeitsplätzen in Gefahr.

Die nächsten Haushaltsjahre werden herausfordernd, der finanzielle Spielraum für die Stadtentwicklung ist eingeschränkt. Wir werden immer wieder vor der Entscheidung stehen: sparen oder investieren. Jede Investition wird auf den Prüfstand kommen. Fest steht, wir können uns nicht alles leisten, wir müssen Prioritäten setzen. Doch Investitionen sind notwendig, um Wolfsburg als lebenswerte Stadt und als Wirtschaftsstandort zu sichern und weiter auszubauen. Einige entscheidende Schritte sind wir 2020 trotz der Schwierigkeiten vorangekommen und diese werden wir auch 2021 weiterverfolgen.

Der Masterplan Nordhoffachse, der Entwicklungspotenzial für ein Quartier entlang des Mittellandkanals aufzeigt, und die Ideen für den Nordkopf, die wir gemeinsam mit den Investoren Signa und der Volksbank BraWo vorantreiben, sollen Wolfsburgs gesamte Kernstadt für Einwohner*innen sowie für Fachkräfte attraktiver machen. Ein besonderes Augenmerk muss auf die Porschestraße gelegt werden.

Dank der Wolfsburger Wohnbauoffensive gibt es erstmalig Anzeichen einer leichten Entspannung auf dem Wohnungsmarkt. Circa 2500 neue Wohnungen und Häuser konnten seit dem Start 2012 bereits bezogen werden. Viele weitere Projekte – darunter die Hellwinkel Terrassen und der Sonnenkamp – befinden sich im Bau oder in der konkreteren Planung, mit dem Ziel insgesamt 10.000 neue Wohneinheiten bis zum Jahr 2025 auf den Weg zu bringen.

In der Hoffnung, dass das kommende Jahr weniger stark von Corona bestimmt wird und die Zukunftsthemen der Stadtentwicklung zügig vorangetrieben werden, wünsche ich Ihnen im Namen des Rates und der Verwaltung vor allem Gesundheit, Durchhaltevermögen und Optimismus. Auch wenn wir das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel nicht wie gewohnt feiern können werden, wünsche ich Ihnen besinnliche Stunden, um Kraft zu tanken für 2021!

Ihr Klaus Mohrs

Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg"