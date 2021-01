Kinder im Lockdown - Wolfsburger Trainer fordert "Runden Tisch"

„Als es am 16. Dezember hieß, die Schulpflicht ist aufgehoben, haben manche Kinder geweint, waren aufgelöst. Wer meint, die Folgen des zweiten Lockdowns schon abschließend einschätzen zu können, macht sich und anderen etwas vor. Was uns da im Einzelnen bevorsteht, ist überhaupt noch nicht im Detail zu sagen. Wir brauchen ganz dringend einen runden Tisch aus Politik, Vereinen, Kinder- und Jugendbereich.“

Schüler aus sozial schwächeren Haushalten und Flüchtlingskinder besonders betroffen

Fabian Vandrey, Ganztagskoordinator an der Vorsfelder Moorkämpe-Schule und zweiter Vorsitzender beim MTV Vorsfelde, dem Partner der Schule im Ganztag, macht sich riesige Sorgen um die vom zweiten, langen Lockdown getroffenen Kinder und Jugendliche - am meisten um die, die ohnehin verstärkt auf Betreuung angewiesen seien: Schüler aus sozial schwächeren Haushalten und auch Flüchtlingskinder.

Fabian Vandrey warnt vor schwerwiegenden Folgen für die Kinder im Lockdown. Foto: privat

Eltern haben Großartiges geleistet, stoßen aber an Grenzen

„Viele Eltern haben im Frühjahr beim ersten Lockdown Großartiges geleistet", unterstreicht der Fachwirt für Kita- und Hortmanagement. "Sie haben sich Abend für Abend einen Kopf gemacht, um die Kinder bei Laune und in Bewegung zu halten. Wie gesagt im Frühjahr, als andere klimatische Bedingungen waren." Sport könne zwar alleine Probleme nicht lösen, aber er stärke die Widerstandskräfte, mache robust, helfe bei der Immunisierung in der Pandemie. " Für die Kinder ist er wichtig, um Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit zu erlernen. Kinder haben ein Recht auf Schutz, Förderung, und Teilhabe. Das muss umso mehr in der aktuellen Ausnahmesituation gelten.“

Ganztags- und Vereinsangebote sind für Kinder und Jugendliche lebenswichtig

Die häusliche Isolation, der aktuelle Wegfall des Schulunterrichts träfen die Zielgruppen, wo die Haushalte sozial schwächer gestellt seien, wo vielleicht auch digitale Lernmöglichkeiten fehlten, mit am härtesten. Vandrey: "Und wie will zum Beispiel ein Kind mit einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom seine Konzentrationsfähigkeit behalten, festigen? Das können Eltern nicht alles alleine meistern. Da sind Ganztagsangebote und auch das, was die Vereine leisten können, einfach unverzichtbar."

Sorge: Manche der Schützlinge werden bald nicht mehr erreichbar sein

Der Pädagoge und Trainer fürchtet, dass nach dem Lockdown manche Kinder und Jugendliche auch durch die Vereine nicht mehr erreichbar sein werden. "Deshalb müssen wir jetzt aktiv werden, jetzt festlegen, was wir machen, erst recht mit Blick auf den Januar und weitere lange Wochen im Shutdown“, fordert Vandrey zum schnellen Handeln auf. "Wir brauchen einen Runden Tisch aus Stadt, Vereinen, Kinderärzten, Sportpolitik und natürlich den Kindern selbst." Was sind ihre Nöte und Sorgen, was brauchen sie jetzt? Dies müsse schnell gehört werden.

Vandrey fragt: Was ist mit dem Gesundheitsverständnis los, wenn es Kinder mit Förderbedarf vergisst?

„Was ist das denn überhaupt für ein Gesundheitsverständnis, wenn zum Beispiel Kinder, die übergewichtig sind, von jetzt auf gleich keine Sport und Bewegungsangebote mehr bekommen?" ärgert sich der Sportpädagoge. "Und es geht um Kinder mit Wirbelsäulen- und motorischen Problemen - die Reihe ist endlos fortzusetzen."

Im Ganztagsbetrieb, den die Schule bis zum 22. Dezember dann noch in Notgruppen organisierte, wurden Kinder in den begonnenen Weihnachtsferien betreut, bis auch damit Schluss war. Etliche, berichtet Vandrey, hätten ohnehin im täglichen Schulbetrieb schon Mühe, sich nachmittags nach Ende des Ganztags nach Hause zu begeben. Das sei jetzt umso trauriger und schwieriger gewesen, weil es um eine längere Zeit ging, in der man sich nicht sehen würde. "Soziales Miteinander, soziales Spielen und Lernen, auch die Auseinandersetzung miteinander sind für sie von entscheidender Bedeutung. Dies alles fehlt den Kindern in diesen Wochen. Da fehlt jeder Tag."

Bundesweit geraten die Vereine immer mehr in Not - die Mitgliederabwanderung hat eingesetzt

Nahezu alle Vereine versuchen derzeit über Online-Angebote so gut es geht Kontakt zu den Mitgliedern zu halten und dies zu allen Alters- und Trainingsgruppen. Youtube und Zoom, Trainingsgeräte, die ausgeliehen werden können, Weihnachtskalender und Spiele - alles, was hilft, die Mitglieder bei der Stange zu halten, wird und wurde in den bundesdeutschen Vereinen versucht. Dennoch hat im Land der Exodus der Mitglieder begonnen. Keine Leistung, kein Beitrag lautet vielfach die Meinung. Steht dann noch die eigene materielle Zukunft in Corona-Zeiten auf dem Prüfstand, ist der Entschluss schnell gefasst, die Vereinsmitgliedschaft auf Eis zu legen. Und auch manche Ehrenamtliche und Übungsleiter werfen das Handtuch. Die Perspektive fehle, man wisse nicht, wann und ob es weitergehe, heißt es vielfach. Für Honorar-Übungsleiter kommt erschwerend hinzu, dass sie keine Chance auf staatliche Corona-Hilfe haben.

DTB fordert Gesundheitspakt zwischen dem Bundesgesundheitsministerium und den Vereinen

Der Deutsche Turnerbund, DTB, schlägt jetzt vor, dass das Gesundheitsministerium einen Gesundheitspakt mit den Vereinen eingeht, wohl vor allem, um zu retten, was noch zu retten ist. Schließlich sind es die Vereine, die durch ungezählte Freiwillige soziale Strukturen erhalten und festigen. Und sie stehen in der ersten Reihe, wenn es um Kinder- und Jugendsozialisation geht. Viele Vereine sind zudem Partner der Krankenkassen, setzen Rehabilitations-Sport und Präventivangebote um. Das gilt auch für Fitness-Studios mit entsprechender Qualifikation.

Mohrs hat Verständnis, unterstreicht aber die Wichtigkeit der Kontaktbeschränkung

Bundestagsabgeordneter Falko Mohrs, selbst Mitglied im Vereinsrat des TV Jahns, pflichtet den Sorgen der Vereine und Fitness-Studios bei, hält sich aber, was einen Zeitplan für die Wiederaufnahme des Sportes betreffen könnte, zurück. „Es geht ja beim Lockdown und der Kontaktbeschränkung um die Gesundheit jedes Einzelnen", so Mohrs gegenüber unserer Zeitung. "Dadurch schützen wir die Menschen. Ich gehe davon aus, dass es im kommenden Jahr einen Stufenplan zum Neustart gibt, so wie es Ministerpräsident Stephan Weil bereits angekündigt hat." Dass die Infektionszahlen über allem stehen, daran lässt Falko Mohrs allerdings keinen Zweifel.

"Wir brauchen eine Neubewertung des Sportes als Gesunderhalter. Die nächste Pandemie braucht andere Strukturen, Einstellungen"

So bleibt den Vereinen allein die Hoffnung, dass beim ersehnten Neustart der Nachholbedarf der ausgebremsten Sportler so groß ist, dass sie nach der Neuöffnung "überrannt" werden. Darauf verlassen möchte sich Trainer Fabian Vandrey nicht. "Es muss eine völlige Neubewertung der Arbeit der Vereine her. Sie sind wichtiger gesellschaftlicher Baustein und der entscheidende bei der Gesunderhaltung. Ich gehe davon aus, dass dies vielleicht nicht die letzte Pandemie war. Wir brauchen andere Strukturen, andere Denkweisen bei der Bewältigung. Der Sport ist ein unverzichtbarer Pfeiler der Gesunderhaltung und -förderung. So schnell wie möglich müssen wir uns all diesen Frage stellen."