Wie Wolfsburgs Wald fit wird gegen Trockenheit

Wieder ein zu trocke­nes Jahr, Tausende abgestorbener oder nicht mehr überlebensfähiger Bäume: Der Wald im Stress. „Wir laufen hier nur noch toten Bäumen hinter­her“, hatte Wolfsburgs Stadt­förster Dirk Schäfer bereits im Au­gust frustriert festgestellt. Damit ist es vorerst vorbei, nun wird neu ge­pflanzt. Fichten und Buchen sind dabei tabu.

Denn die beiden etablierten Baumarten hat es 2020 besonders schlimm erwischt, teils auch erst als Folge der beiden vor­herigen heißen Som­mer. Stattdessen kommt die Eiche ganz groß raus. Sie hat die drei tro­ckenen Jahre in Folge auch dank tief reichender Wurzeln gut überstanden. Da­her be­kommen die Exemplare, die zwischen gefällten Bäumen übrig blieben, nun viel Raum zum Wei­terentwickeln. Und Eichen werden im großen Stil neu gepflanzt – im Mix mit anderen Baum­arten, von denen der Stadtförster überzeugt ist, dass sie ge­gen die Trockenheit als Folge des Klima­wandels besser bestehen.

Rundgang mit dem Stadtförster zu markanten Stellen im Wald

Stadtförster Dirk Schäfer mit Frida (vorne) und Ella am Rabenberg, wo wegen Borkenkäfer-Befalls gefällt werden musste. Foto: Lars Landmann/regios24

Wir unternehmen mit Schäfer Ende Dezember einen Rundgang, los geht es an der Revierförsterei am Ra­benberg. Im Garten zeigt Schäfer auf den fast leeren Teich. „Was wir hier sehen, sehen wir auch im Wald: Ich habe vie­le Tümpel angelegt, zum Beispiel für Schwarzstörche, Fledermäuse und Insekten. Viele sind derzeit extrem leer. Das habe ich noch nie erlebt.“ Auf ak­tuellen Bodenkarten sei zu sehen, dass es trotz des Re­gens auch in der Tiefe immer noch viel zu trocken ist.

Ein Stück weiter begehen wir eine etwa 0,3 Hektar kleine Fläche am Rabenberg, wo der Borkenkä­fer in den Fichten leichtes Spiel hatte. Es sei belastend, zu sehen, wie schlecht es dem Wald gehe, sagt Schäfer, betont aber: „Der Wald stirbt nicht, er verändert sich. Dies ist ein Transformations­prozess.“ Das habe es schon frü­her gegeben, „aber die Men­schen ha­ben nicht mehr die Zeit, zu war­ten; sie haben be­stimmte Erwar­tungen an den Wald: beispielsweis­e als Holzpro­duzent und Lebensraum“.

Zwei Drittel aller Fichten im Wolfsburger Wald gingen verloren

Weiter südwestlich er­strecken sich an der Braunschweiger Straße 2,5 Hektar, vor der Ro­dung fast reiner Fichtenbe­stand. Einzelne Lärchen und Ei­chen bleiben, damit sie nach der Pflanzung junger Trau­ben- und Stieleichen später zum Wald bei­tragen, den der Stadtförster vor Augen hat. Zu dem auch Winter­linde, Els­beere und Esskastanie gehören. Garniert mit Hainbu­chen, die schon stehen. „Das wird in 150 Jahren ein ganz spannendes Wald­bild werden, wie früher ein Mittel­wald.“

Marcel Waue im Bagger und An­dreas Weinberger auf dem Wald­boden bilden an diesem Tag ein Gespann. Mit dem Bagger wer­den die Pflanzlöcher ausgeho­ben, von Hand werden die Triebe ge­setzt, mit den Fü­ßen wird der Bo­den festget­reten. Pro Hektar wer­den etwa 8000 Bäumchen gesetzt. Acht große Pflanzflächen mit rund 8 Hektar hat die Stadtforst seit Herbst in der Ma­che, zirka 60 Pro­zent sind abgearbeitet. Schäfer: „Das ist eine ausgesprochen be­friedigende Ar­beit. Das ist ein In­vestment in die Zukunft.“ Allein zwei Drit­tel der Fichten im Wolfs­burger Wald sei­en verloren gegan­gen, nicht nur im Stadtwald.

Stadtwald mit 1000 Hektar ist größter Vermögenswert der Stadt

An der letzten Station, wo die Stadtforst das Wasserrad am Teich auf der anderen Seite der Rotheho­fer Trift platziert hat, spricht der Förster ein Thema an, das sogar im Wald eine Rolle spielte: Corona. „Der Wald war so voll wie noch nie“, bilanziert er und freut sich: „Der Stadtwald ist als Erholungs­raum noch nie so deutlich gewor­den wie in diesem Jahr. Er ist für Wolfs­burg ein Glücksfall, und er ist der größte Vermö­genswert der Stadt.“ 1000 Hektar hat der Stadt­wald; weitere 1000 Hektar in Wolfsburg sind Landeswald.

Fast kaum zu glauben ange­sichts der vielen Fällun­gen: „Wir haben nicht mehr ge­fällt, als der Hiebsatz vorsah. Aber wir ha­ben nicht das geerntet, was wir ge­plant hatten, sondern das, was wir ernten mussten“, erklärt der Stadt­förster. 2900 Festmeter waren als Ein­schlag geplant. Dass es sogar et­was weniger war, lag dar­an, dass die Stadt­forst voll be­schäftigt war mit dem massenhaften Fällen nicht mehr zu rettender Bäume. Durch die der Holz­preis in den Keller ging. Wes­halb es wirt­schaftlich kei­nen Sinn macht, nun noch mehr Holz auf den Markt zu brin­gen.