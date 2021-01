81-Jährige wird bei Handtaschenraub in Wolfsburg schwer verletzt

Zu einem Handtaschenraub kam es am Montag in der Wolfsburger Innenstadt.

Ein Handtaschenraub mit einem schwer verletzten Opfer hat sich am Montagvormittag in der Siegfried-Ehlers-Straße ereignet. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand ging eine 81 Jahre alte Seniorin aus Wolfsburg gegen 10.15 Uhr die Siegfried-Ehlers-Straße in Richtung der Heinrich-Nordhoff-Straße. Plötzlich verspürte sie einen heftigen Ruck an ihrer Schulter und stürzte dabei auf den Gehsteig, schreiben die Beamten. Hier konnte sie noch einen Radfahrer bemerken, der davonfuhr. Erst jetzt bemerkte sie, dass ihre Handtasche, die über ihrer Schulter hing verschwunden war.

Ein Zeuge kam der älteren Dame zur Hilfe und verständigte einen Rettungswagen und die Polizei. Bei dem Raub und dem anschließenden Sturz zog sich die 81-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen ins städtische Klinikum verbracht. Wohin der Fahrradfahrer gefahren ist, konnten weder Opfer noch Zeuge genau sagen.

Übereinstimmend äußerten beide, dass der Täter männlich, etwa 1,80 Meter groß und mit einer schwarzen Jacke und Mütze bekleidet war. Er trug dunkle Handschuhe und einen Mund-Nasen Schutz und war mit einem Fahrrad unterwegs. Nach Polizeiinformationen befand sich eine Frau mit einem Hund in unmittelbarer Tatortnähe.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Insbesondere die im geschilderten Fall anwesende asiatische anmutende Dame wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460 entgegen.

red