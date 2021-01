Wolfsburger Neuland erhält Millionenkredit aus Luxemburg

Die städtische Wohnungsgesellschaft Neuland baut zurzeit hunderte Mietwohnungen in Wolfsburg, und weitere sind in Planung. Nach rund 1000 ist allerdings voraussichtlich Schluss. Warum, erklären die Geschäftsführer Hans-Dieter Brand und Irina Helm im Interview mit den Wolfsburger Nachrichten. Den ersten Teil des Gesprächs lesen Sie hier.

Don Camillo und Peppone, die neuen Häuser im Kurt-Schumacher-Ring und Schlesierweg: Die Bauprojekte der Neuland sind in diesem Jahr (Anmerkung der Redaktion: Das Gespräch fand vor Weihnachten statt) sehr schnell vorangekommen.

Hans-Dieter Brand: Das kann man so sagen. Ich habe mir vorhin noch die Zahlen angeschaut und da bin ich selber ein bisschen erschrocken. Wir haben 2020 etwa 100 Millionen Euro investiert. Im Moment haben wir 656 Wohneinheiten im Bau. Davon sind 150 gefördert, also im kostengünstigen Bereich, was sicher einer der Gründe ist, warum wir bei unseren Vermietungen keine Probleme haben.

Wo liegen die Mieten im Neubau jetzt?

Brand: Im Hellwinkel liegen wir ziemlich normal im Markt, etwas günstiger. Auf dem Laagberg im Schlesierweg sind wir auf jeden Fall günstiger mit 9 Euro pro Quadratmeter. Bei den geförderten Wohnungen liegen wir bei 6,10 Euro. Und der Standard ist vergleichbar. Wenn wir die 210 Wohnungen im Kurt-Schumacher-Ring fertigstellen, wird man die 66 geförderten Wohnungen nicht von den anderen unterscheiden können.

Irina Helm: Wir werden also in den nächsten zwei Jahren über 600 Wohnungen vermarkten.

Im Kurt-Schumacher-Ring hat die Neuland schon Musterwohnungen eingerichtet.

Helm: Eine kleine Ein-Zimmer-Wohnung und eine große Drei-Zimmer-Wohnung. Die eine Wohnung geht dann als Gästewohnung in das Quartier ein.

Blick in eine der Musterwohnungen im Kurt-Schumacher-Ring. Im April werden die ersten Einheiten in der Anlage fertig, die das Detmeroder Stufenhochhaus ersetzt hat. Die Vermarktung läuft. Foto: Neuland

Brand: Worauf wir ein bisschen stolz sind: dass es uns gelungen ist, einen Partner für unser Mieterstrommodell zu finden. Das war in Wolfsburg immer ein großes Thema, auch politisch. Wir sollten unbedingt mehr Photovoltaik-Flächen bauen. Für die Stadtwerke ist das kein interessantes Geschäft. Jetzt haben wir mit der Firma Solarimo einen Partner gefunden und können unseren Mietern anbieten, auf dem eigenen Parkdeckdach produzierten Strom zu verbrauchen, was natürlich toll ist. So wird auch Strom für Elektromobilität eingespeist.

Was macht denn das Thema Carsharing?

Brand: Wir werden im Kurt-Schumacher-Ring exklusiv für unsere Mieter ein E-Car- und E-Bike-Sharing anbieten. Sie können stunden- und tageweise Fahrzeuge nutzen. Drei Autos stehen zur Verfügung. Und auch da sind wir froh, einen externen Partner gefunden zu haben. Wir waren ja lange Zeit mit einem großen Konzern hier vor Ort dazu im Gespräch.

Welcher das wohl war...

Brand: Mir tut es wirklich in der Seele weh, dass es nicht gelungen ist, das auf die Beine zu stellen. Wir waren wirklich in vielversprechenden Gesprächen.

Helm: Vielleicht in zwei Jahren.

Brand: Vielleicht liegt es daran, dass sich dort Zuständigkeiten zu schnell ändern und deshalb die Sachen nicht durchgängig bearbeitet werden können. Immerhin haben wir den Drittanbieter fast gezwungen, Fahrzeuge aus dem Konzern zu nehmen. Wir werden da ID3s stehen haben und keine Renaults oder so etwas.

Wer ist dieser Drittanbieter?

Brand: GP Joule. Das ist eine ganz spannende Firma, die von zwei Landwirten in Schleswig-Holstein gegründet wurde. Wenn es einigermaßen funktioniert, werden wir das Car-Sharing weiter ausrollen. Wir vermarkten die Wohnungen in Kurt 2.0 auch mit dem Angebot, keinen Zweitwagen zu benötigen. Dass man gar kein Auto mehr möchte in Wolfsburg, so weit sind wir noch nicht. Wichtig ist natürlich, dass die Autos dann auch laufen.

Haben Sie Zweifel?

Brand: Bisher gibt es in Wolfsburg kein Car-Sharing-Angebot, weil die meisten, die wir angesprochen haben, sagen: In Wolfsburg kannst du das vergessen, das ist wirtschaftlich nicht darstellbar. Auch unser Betreiber sagt, das Risiko ist zu hoch. Deshalb beteiligen wir uns im ersten halben Jahr an den Anlaufkosten.

Wann können die ersten Mieter ihre Wohnungen im Kurt-Schumacher-Ring beziehen?

Helm: Ab Mitte April können die ersten Wohnungen bezogen werden.

Brand: Es geht schrittweise, aber es ist relativ eng getaktet. Mit der Baufirma Köster läuft es ausgezeichnet.

Wird sie auch in Westhagen bauen?

Brand: Sie wird auf jeden Fall aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Wir müssen und wollen ja auch einen Wettbewerb durchführen für die Bauleistungen. Es wird noch eine Weile dauern, bis es losgeht. Erst läuft das Bebauungsplanverfahren. Wir sondieren jetzt, mit welchen Partnern wir den Holzhybridbau stemmen können, für den wir uns im Architektenwettbewerb entschieden haben. Die Planung wird uns 2021 noch beschäftigen, zumal es ein großes Projekt ist mit 130 bis 140 Wohneinheiten.

Warum haben Sie sich für Holzhäuser entschieden? Weil sie gerade chic sind?

Brand: Wenn Sie mich persönlich fragen, ich bin befangen. Ich habe schon einmal ein Holzhaus für mich gebaut und mehrere Jahre in einem Holzhaus gelebt. Auch im Moment lebe ich in einem Holzhaus der Neuland am Suhlgarten. Ich bin einfach ein ganz großer Fan des Raumklimas im Holzbau. Aber bislang war es immer so, dass Holzbau um einen gewissen Prozentsatz teurer ist. Bei der Burg in Detmerode sollte es auch ein Holzhybridbau werden. Das haben wir kurz vor der Vergabe umgestellt, weil die Mehrkosten doch enorm waren.

Was ist in der Dessauer Straße anders?

Brand: Der Wettbewerbsverfasser ist ein Holzbauspezialist. Er hat das Projekt schon so geplant, dass es ideal für eine modulare Bauweise und sich wiederholende Bauteile ist. Wir hoffen, durch den hohen Grad der Vorfertigung und die verkürzten Bauzeiten die Mehrkosten für das Material aufzufangen. Den ökologischen Aspekt darf man nicht zu klein ansetzen! In diesem Holz ist wahnsinnig viel CO 2 gespeichert. Und es wird weniger Beton verbaut, die Zementindustrie ist einer der größten CO 2 -Emittenten. Beton wird in Zukunft noch ein richtiges Problem kriegen.

Helm: Vielleicht können wir mit diesem Projekt und der Revitalisierung von Don Camillo und Peppone noch etwas zum Nachhaltigkeitsindex der Stadt Wolfsburg beitragen.

Wie läuft es im Kleekamp?

Brand: Der Kleekamp wird nächstes Jahr fertig. Da sind wir ein bisschen schneller als gedacht. Im südlichen Teil des Baufeldes, wo die Häuser an das Landschaftsschutzgebiet angrenzen, ist ein Haus von außen praktisch fertig. Da läuft der Innenausbau und wir können zeitnah mit der Vermietung anfangen.

Helm: Im März.

Brand: Im Kleekamp sind es 160 Wohnungen, die wir auf den Markt bringen. Es ist schon ein Mordsvolumen, das jetzt auf einmal fertig wird. Wir wären im Kleekamp ja gern früher dran gewesen als mit dem Kurt-Schumacher-Ring. Dass es sich so hingezogen hat, lag nicht an uns, sondern am Erschließungsträger.

Helm: Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das mit unserem Team gut vermietet bekommen.

Brand: Der Kleekamp ist ein Traumobjekt. Das werden schöne Wohnungen, wir haben die beste Lage im Baugebiet.

Wenn ein Unternehmen so viele neue Projekte hat, sind auch viele Mitarbeiter damit beschäftigt. Musste die Neuland anderes zurückstellen?

Helm: Wir haben uns da immer ganz gut aufgestellt. Für die eine oder andere Aufgabe gab es auch zusätzliche Ressourcen.

Brand: Als ich hierher kam und klar war, dass wir so viel neu bauen sollen, war einer meiner Ansätze, dass wir das gerne tun, uns dann aber auch darauf konzentrieren müssen. In dem Zuge haben wir die Aufbau abgegeben, die Verwaltung der Parkgaragen. Anders als vor 10, 15 oder 20 Jahren baut die Neuland kein Phaeno und kein Badeland. Natürlich haben wir uns auch verstärkt, vor allem im technischen Bereich. Da sind wir inzwischen mit einer großen Expertise unterwegs.

Will die Neuland weitere Projekte starten?

Helm: Dass wir am Finkenhaus über 30 Mieter umgesetzt haben, ist ja kein Geheimnis.

Brand: Wir haben noch ein Projekt in der Nordstadt, das noch nicht spruchreif ist. Ansonsten: Wenn wir die noch anstehenden Projekte starten, sind wir bei 1000 Einheiten im Neubau. Das bringt uns auch finanziell an die Grenze unserer Leistungsfähigkeit. Wir können dann gar nicht mehr viel machen, weil wir nicht über Gebühr Bestand verkaufen wollen. Es kann im Einzelfall auch im nächsten Jahr sein, dass wir uns von etwas trennen, um woanders investieren zu können. Aber wir werden in diesem Tempo, wie wir es in den letzten Jahren hingelegt haben, auf gar keinen Fall weitermachen können. Es sei denn, und dafür stehen die Zeichen im Moment eher nicht, dass unser Gesellschafter sagt: Liebe Neuland, mach bitte weiter, und hier kriegst du 50 Millionen Euro zusätzliches Eigenkapital.

Es gibt sicher noch andere Finanzierungsquellen?

Brand: Wir sind ganz stolz drauf, dass wir mit der Europäischen Investitionsbank einen Rahmenkreditvertrag zu sehr günstigen Konditionen abschließen konnten. Das ist die Förderbank der Europäischen Union, die in allen Ländern förderfähige Projekte unterstützt. Wir haben in der vorletzten Woche einen Finanzierungsrahmen von 70 Millionen unterschrieben, nach anderthalbjährigem Vorlauf. Das war nicht so ganz einfach. Einen Förderschwerpunkt stellen Projekte im kostengünstigen Wohnungsbau dar, der absolute Förderschwerpunkt ist aber die CO2-Reduktion. Was die EIB vom Hocker gehauen hat, war das Projekt Don Camillo und Peppone, bei dem wir nicht abreißen, fast keinen neuen Beton verbauen und dadurch Unmengen von CO 2 einsparen.

Sind die Kredite nur für Don Camillo und Peppone bestimmt, oder kann die Neuland sie einsetzen, wie sie möchte?

Brand: Sie sind für verschiedene Projekte gedacht. Don Camillo und Peppone sind dabei, aber auch unser neues Projekt in Detmerode. Der Neubau Am Finkenhaus ist ein KfW55-Bau und relativ günstig. Teile des Kleekamps können wir auch abdecken, ebenso wie den ersten Teil der Dessauer Straße. Die Konditionen sind unglaublich günstig, keine Bearbeitungsgebühr und nur 0,4 Prozent Zinsen. In Niedersachsen sind wir das erste kommunale Unternehmen, das diesen Kredit erhält.

Wird bei der Neuland eine finanzielle Entspannung eintreten, wenn die neuen Wohnungen Mieterlöse bringen?

Brand: Aufwendungen und Erlöse halten sich die Waage. Es ist nicht so, dass wir mit den Neubauten unendlich viel Geld verdienen. Bei unserer Mietkalkulation zielen wir auf eine Mindestrentabilität, aber kein Ausreizen dessen, was auf dem Markt momentan möglich wäre.