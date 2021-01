Theater & Co. in Wolfsburg navigieren digital durch Krise

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länder-Chefs haben sich auf eine Verlängerung des harten Lockdowns bis Monatsende geeinigt. Nicht nur Schulen, Kitas, Restaurants und Geschäfte bleiben geschlossen, auch die Kultur befindet sich wegen Corona weiter im Winterschlaf.

„Es ist schlimm und frustrierend, dass Veranstaltungen wie der Drehbühnenball, der für den 6. März geplant war, wegen der fehlenden Planbarkeit nicht stattfinden können“, bedauert Dramaturg und Sprecher Christian Mädler vom Scharoun-Theater. Niemand könne sagen, wie sich die Lage entwickeln wird. Ein Event wie der Drehbühnenball wäre selbst bei Lockerung der Corona-Maßnahmen mit den Abstands- und Hygieneregeln nicht möglich, so Mädler. Das Theater sei sich seiner Verantwortung bewusst und bittet um Verständnis. Mädler: „Theater ist nicht nur Kultur, sondern ein sozialer Ort, ein Ort, an dem wir uns begegnen, ein gemeinsames Erleben teilen, darüber sprechen, diskutieren. Das ist das wahre Theater und nicht irgendwelche Livestreams im Internet.“



Scharoun-Theater bekam vom Publikum bereits Spenden in Höhe von 30.000 Euro



Zurzeit muss das Scharoun-Theater weitere Vorstellungen bis zum 31. Januar stornieren. Allerdings werden als Ersatz keine Gutscheine mehr ausgegeben. „Das ist organisatorisch nicht mehr möglich“, erklärt Mädler. Abonnenten erhalten einen Brief und den Betrag auf ihr Konto erstattet. Wer Karten im Freiverkauf erworben hat, wird gebeten, diese mit Adresse und Bankverbindung ans Theater zu senden. „Viele haben die bislang angebotenen Gutscheine für ausgefallene Vorstellungen an das Theater gespendet. Bis heute sind 30.000 Euro zusammengekommen“, freut sich Mädler. Das Geld komme dem Theater und den Kulturschaffenden zugute.

Der Spielplan für die nächste Spielzeit werde derzeit erarbeitet: Es sollen laut Mädler möglichst viele der ausgefallenen Vorstellungen nachgeholt werden, aber auch Neues soll geboten werden. Aber: „Es ist zum Beispiel sehr schwierig, mit unseren internationalen Partnern zurzeit Terminabsprachen zu treffen. Auch unsere hiesigen Partner wissen oft nicht, wie es ab der Spielzeit 2021/2022 weitergehen wird.“

Kurzfristig war im Scharoun-Theater wieder der Spielbetrieb möglich – vom 18. September bis zum 31. Oktober 2020. Foto: Anja Weber/regios24





Kunstmuseum erwägt Verlängerung der laufenden Ausstellung



Das Kunstmuseum Wolfsburg schreibt auf seiner Website: „Als Gesellschaft müssen wir gemeinsam Verantwortung tragen. Die Gesundheit aller steht selbstverständlich an erster Stelle. Gleichwohl leidet die Kultur unter den beschlossenen Maßnahmen.“ Man tue alles, um bei einer Wiedereröffnung weiter alle Hygienevorschriften einzuhalten und Programme so zu gestalten, dass ein kulturelles Miteinander möglich ist, ohne jemanden gesundheitlich zu gefährden.

Die Ausstellung „In aller Munde“ – die bislang umfassendste Themenschau zu oralen Motiven in der Kunst in Deutschland mit Exponaten von Albrecht Dürer, Pablo Picasso, Max Klinger, Andy Warhol und anderen – wurde zwar Ende Oktober noch eröffnet, doch dann kam der erneute Lockdown. Pressesprecherin Dr. Katharina Derlin, berichtet, dass das Team zurzeit daran arbeite, ob die Ausstellung verlängert werden könne. „In dieser Ausstellung stecken drei Jahre Arbeit, wir zeigen 300 Exponate aus aller Welt von renommierten Künstlern.“ Aber es gelte Leihverträge einzuhalten; für eine Verlängerung müssten neue geschlossen werden. Allerdings hätte das Auswirkungen auf dann folgende Leihverträge.



Kunstvermittlung per Videokonferenz und virtuelle Rundgänge



Als neues interaktives Format gibt es das „Curatorial“ auf kunstmuseum.de, um virtuell die Ausstellung zu erkunden. Zudem präsentiert das Museum wöchentlich Videoclips auf Facebook und Instagram. „Was zurzeit leider nicht wie gewohnt stattfinden kann, ist die Kunstvermittlung“, bedauert Derlin. Also Kunst zu erleben, Künstler kennenzulernen, sich durch Führungen und Gespräche anregen zu lassen. Doch auch hier setze das Museum inzwischen auf Digitalformate. Die Kunstvermittlung hat in einem Pilotprojekt eine Klasse bereits via Videokonferenz durch die Ausstellung mitgenommen und konnte so in hybrider Form – digital, aber in direktem Austausch – Inhalte vermitteln. Geplant sei auch ein weiterer „Live-Talk“ am 27. Januar auf dem Instagram-Kanal.



Team des Phaeno lässt sich nicht entmutigen



Auch im Science-Center Phaeno geht man digitale Wege. „Eigentlich sollten die Menschen unsere Experimentierlandschaft erleben. Wir sind ein Ort der Begegnung, der zur Auseinandersetzung zwischen den Menschen anregt“, sagt Geschäftsführer Michel Junge. Die Sonderausstellung „Pale Blue Dot“, die sich mit Klimawandel und Umweltverschmutzung der Meere auseinandersetzt, sollte eigentlich im Dezember enden – bis zum 28. Februar hat das Phaeno sie bereits verlängert, eine weitere Verlängerung sei wohl nicht möglich. Doch das Team lässt sich nicht entmutigen und setzt auf neue Formate. So bietet das Phaeno auf seiner Website in Videos „Experimente für zu Hause“ an. Für Lehrer und Klassen gibt es interaktive Livestreams.

„Unser Ziel ist es, Neugier zu wecken und Fragen aufzuwerfen. Das geht am besten vor Ort, wenn man es physisch machen kann. Aber in Pandemie-Zeiten muss es eben anders funktionieren“, sagt Junge. Ein ganz neues Format: „Wir wollen Workshops für Familien anbieten, die per Livestream teilnehmen können“, blickt Junge voraus. Zudem gebe es Überlegungen, die Schaufenster-Rätsel-Aktion neu aufzulegen, die es zum 15. Geburtstag ab November gab.



„Unser Ziel ist es, Neugier zu wecken und Fragen aufzuwerfen. Das geht am besten vor Ort, wenn man es physisch machen kann. Aber in Pandemie-Zeiten muss es eben anders funktionieren“, sagt Phaeno-Geschäftsführer Michel Junge. Foto: Darius Simka/regios24

Autostadt setzt 2021 auf kleine Highlights statt große Events



Auf die Wiedereröffnung freut sich auch das Team der Autostadt. Die Situation sei nicht leicht, denn die Autostadt lebe von ihren Besuchern. „Aber wir machen das Beste daraus und bauen das Angebot für unsere Gäste aus“, sagt Pressesprecherin Anja Kreß. „Zum Beispiel bieten wir neue Genusspakete zum Mitnehmen an, ebenso wie digitale Bildungsformate. Sobald sich unsere Türen wieder öffnen, werden mit kleineren Formaten überraschen, die das ganze Jahr laufen – also kleine Highlights statt große Events.“



Auch Hallenbad denkt über digitale Formate nach



Still ist es zurzeit auch im Hallenbad. „Wir haben offensiv auch schon alle für den Februar geplanten Veranstaltungen aus unserem Programm genommen und überlegen, ob wir die ,Jazz im Pool‘-Veranstaltung im März als rein digitales Format anbieten“, sagt Frank Rauschenbach, Geschäftsführer des Kulturzentrums am Schachtweg. Seit Anfang Dezember gibt es „Quarantäne Sessions“. Dafür produzieren Bands und Singer-Songwriter Livemitschnitte von Konzerten und präsentieren sie auf Youtube. Auch der Holocaust-Gedenktag wird im Februar erstmals als Livestream laufen.

„Wir bieten im Hallenbad normalerweise 500 Veranstaltungen im Jahr, und die Menschen erleben gemeinsam etwas – das kann kein Digitalformat ersetzen“, sagt Rauschenbach. Das Team versuche, die ausgefallenen Lesungen und Konzerte auf später zu verschieben, was jedoch nicht immer gehe. „Das Konzert der Band ,Die Feisten‘ mussten wir wegen der Lockdowns bereits viermal verschieben. Dann sollte es im Congress-Park stattfinden – das ist nun auch nicht möglich, weil dort das Impfzentrum für Wolfsburg eingerichtet wurde.“ Das Hallenbad sei bislang einigermaßen durch die Krise gekommen – dank der Corona-November-Hilfe, der Stadt-Zuschüsse und der Kurzarbeit des Teams seit April. „Gesundheit ist das Wichtigste – aber Kultur ist auch wichtig, denn hier werden soziale Kontakte gepflegt, um sich wohlzufühlen und gesund zu bleiben.“



Stadt fördert digitale Kulturprojekte – mit 100.000 Euro jährlich

„

Für die Kultur bleibt es eine sehr schwierige Situation. Ich bin aber dankbar, dass die Kulturschaffenden in Wolfsburg während der Pandemie so kreativ sind, sich auf die Situation so schnell eingestellt und neue digitale Angebote entwickelt haben, damit Kultur in unserer Stadt erlebbar bleibt“, ist Dennis Weilmann, Kulturdezernent und Geschäftsführer des Planetariums, zuversichtlich. So bringt das neue Video-Format „Science in a Dome“ ein Stück Planetarium nach Hause. Dabei handelt es sich um ein E-Learning-Angebot mit Videos auf der Website und den Social-Media-Kanälen. Und es gibt Mitmach-Experimente.

Seit 2019 fördert die Stadt digitale kulturelle Projekte, stellt dafür auch 2021 100.000 Euro bereit. So könnten weitere Digitalprojekte als Alternative zum analogen Kulturangebot in der Corona-Krise realisiert werden. Derzeit läuft auch die Planung für die Internationale Sommerbühne – das Open-Air-Festival am Schloss, das im Juni laufen soll. Weilmann: „Wegen der Pandemie ist aber alles mit einem Fragezeichen versehen.“