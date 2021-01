Verspätete Bescherung für Tierschutzverein Wolfsburg

Na, damit werde sie eine Weile lang hinkommen, meinte Bärbel Gädke vom Verein Tierschutz Wolfsburg und Umgebung am Donnerstagnachmittag. Da stand sie neben Hans-Peter Lindeholz im Fachmarkt für Haustierbedarf „Fressnapf“ in Nordsteimke. Der Marktleiter übergab ihr eine große Futterspende für die Tiere, um die sich der Verein kümmert. Sie ist das Ergebnis einer Weihnachtsaktion des Marktes. Lindeholz zeigte sich gerührt von der Beteiligung der vielen Menschen.

Weihnachtsbaum mit Wunschkarten anstelle von Kugeln

Seit drei Jahren stelle der Markt in Nordsteimke in der Vorweihnachtszeit einen Weihnachtsbaum im Eingangsbereich auf, wie Lindeholz erzählt. Der Baum als solcher ist keine Besonderheit, doch anstelle von Kugeln, Sternen und Lametta hängen am Weihnachtsbaum der Futterspezialisten Wunschkarten. Der Marktleiter zeigt eine von ihnen. Diese ist für die neun Jahre alte Katze Lilly. Sie wünscht sich Seniorenfutter. Die Informationen liefert Bärbel Gädke vom Verein, das Team des Marktes schreibt die Karten.

Kunden durften tierische Wünsche erfüllen

Die Kunden des Marktes konnten sich eine Karte nehmen, Futter einkaufen, bezahlen und gleich im Markt wieder abgeben, natürlich samt Karte, wer mochte, sogar mit einem kleinen Gruß. Eine konkrete Zahl der Wunschkarten konnte Marktleiter Lindeholz nicht nennen, aber: „Es haben sich deutlich über 100 Menschen an der Aktion beteiligt. Davon bin ich beeindruckt“, sagte er, denn diese Spenden gingen über das normale Maß an Hilfen zur Weihnachtszeit hinaus.

Corona fördert den Wunsch nach einem Haustier

Aktuell betreut Bärbel Gädke drei Hunde und etwa zwölf Katzen. Corona, sagt sie, bringe für den Tierschutz ein Problem mit: „Die Menschen wollen sich Tiere anschaffen, weil sie zum Beispiel mehr Zeit haben.“ Das allerdings werfe die Frage nach der Zeit nach der Pandemie auf: „Wir machen uns da gerade sehr viele Gedanken“, so Gädke. Man wolle vermeiden, dass die Tiere nach der Pandemie wieder abgegeben würden. „Wenn, dann müssten sie ohnehin wieder zu uns gebracht werden. So steht das in unseren Verträgen", so die Tierschützerin.

Bärbel Gädke unterstützt auch bedürftige Menschen

Die späte Bescherung für Gädke und die Tiere dürfte auch Tierhalter freuen, die in soziale Schieflage geraten sind. „Ich unterstütze damit auch bedürftige Menschen, die ihre Tiere sonst abgeben müssten“, erklärte sie. Das sei vor sozialem Hintergrund nicht der richtige Weg, ergänzte sie, wobei nicht nur Bedürftige Hilfe von der Tierschützerin bekommen. Auch die Tiertafel für Sozialhilfeempfänger ist ein Instrument der Unterstützung und Tierhilfe.

Gnadenhof bekommt Futtertüten vom Fachmarkt

Der Fachmarkt für Haustierbedarf unterstützt Tierschützer übrigens auch über Weihnachten hinaus, etwa mit der Futterbox. Dort können Kunden gekauftes Futter hineinwerfen. Einmal im Monat geht der Inhalt ebenfalls an den Tierschutz Wolfsburg und Umgebung. Eine weitere Aktion begünstigt den Verein Gnadenhof Niedersachsen in Wolfenbüttel. Sie nennt sich Futtertüten. Für 8 bis 15 Euro können Kunden so vernachlässigte und misshandelte Tiere aktiv unterstützen.